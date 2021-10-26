Akdeniz’in park bahçe ve yeşil alanları koruma altında

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, vatandaşların dinlenmek ve güzel vakit geçirmek, çocukların da eğlenmek için ziyaret ettiği park ve yeşil alanlarda bakım, onarım, yenileme ve tadilat çalışmalarını plan ve program kapsamında sürdürüyor. Ekipler; okul, cami, sağlık ocağı, taziye evi ve muhtarlıkların etrafındaki yeşil alanlarda ot biçimi ve çevre düzenlemesinin yanı sıra kamelyalar yapıyor.

Ekonomik ömrünü tamamlayan oturma, oyun, spor grupları ile çöp kovalarını da değiştiren veya tadilattan geçirip yeniden kullanıma sunan ekipler, parkların zemini ile çevresini de yeniliyor. Hal Mahallesi Yasemin Parkı’nda bulunan çocuk oyun grubunun etrafındaki zemini kauçuk ile döşeyen ekipler, Camişerif Mahallesi 5236 sokak’taki yeşil alanı da toprak tesviyesi ile güçlendirip budama yaptı.

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Adanalıoğlu Gündoğdu Parkı; Bağlarbaşı Mahallesi ile Huzurkent Şen sokakta bulunan yeşil alanlarda fidan dikimi yapan ve fidanlara can suyunu veren park bahçeler ekipleri; Akyüz, Huzurkent, Eylül Parkı, Yenitaşkent ve Karacaoğlan Halk Eğitim Merkezi bahçesinde ot biçimi, budama ve temizlik çalışması yaptı. Ekipler, park, yeşil alanların yanı sıra, spor sahalarının etrafının çevre düzenlemesini de gerçekleştiriyor.