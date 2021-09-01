Akdenizliler Kazanlı'da eğlenceye doydu

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organizasyonluğunda süren Akdeniz'de Yaz Akşamları programlarının bir sonraki durağı Kazanlı oldu. Kazanlı İlkokulu'nda, Eltilerin Savaşı sinema filminin gösteriminin ardından, Romanlar ve Müzisyenler Derneği'ne bağlı sanatçılardan Başak Ongün ve Talip Moğoltekin'in konserlerinde de keyifli anlar yaşandı. Müziğin ritmine ayak uyduran vatandaşlar, gönüllerince eğlendi. Öte yandan belediye ekiplerince nostaljik günleri yad etmek maksadı ile vatandaşlara patlamış mısır ve gazoz dağıtıldı.

Akdeniz'in birçok kültürü içinde barındırdığına vurgu yapan Başkan Mustafa Gültak; "Bizler, ayrımcılığı kesin bir dille reddeden, kardeşliği ve birliği şiar edinerek yoluna devam eden bir bilinçteyiz. Bu kültür sanat ekinliklerimiz de yolumuza aynı kararlılıkla devam ettiğimizin bir göstergesidir.

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Hemen her mahallemizde farklı kültürlerden sanatçılarımızı vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Akdeniz'de Yaz Akşamları etkinlikleri kapsamında bugün de Roman müzisyenlerimiz yeteneklerini bir kez daha bizlerle paylaşarak, vatandaşlarımıza moral oldular. Hepsine çok teşekkür ediyor; başarılarının daim olmasını temenni ediyorum" dedi.

Etkinliklerin devamında neler var?

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Akdeniz'de Yaz Akşamları etkinlikleri kapsamında 2 Eylül Perşembe günü saat 19.30'da Karaduvar Mahalle Muhtarlığı önünde Kibrit Kutusu müzik grubunun konseri, 20.30'da ise aynı yerde Organize İşler Sazan Sarmalı filminin gösteriminin gerçekleşeceği bildirildi. Ayrıca vatandaşların merakla beklediği Oğuz Aksaç konseri ise 3 Eylül Cuma günü saat 20.30'da da Mersin Millet Bahçesinde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.