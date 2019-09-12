Akılalmaz kaçakçılık

Yakalanan derilerle ilgili açıklama yapan İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık Kısım Amiri Özgür Baran Koyuncu, yakalanan derilerin Endonezya'da bir çiftlikte üretildiğinin tespit edildiğini belirterek şöyle devam etti: "Eğer bu deriler gümrükten yasal yollarla getirilmiş olsaydı 320 bin lira kıymeti vardı. Bunları işleyip çanta ve deri ürünü getirdiklerinde milyonlarca lira para kazanabileceklerdi. Biz burada daha çok kaçak elektronik mallar, elektronik sigara ve tütününü yakalıyoruz. Özellikle tekstil ürünlerini bu dönemde çok yakalıyoruz. Onun dışında nesli tükenmekte olan veya gerçekten aranan hayvanlar da oluyor.”

GÜNDEM Katliam gibi