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Akit Medya binasındaki yangın 1 gün sonra söndürüldü

İstanbul Küçükçekmece'de Akit Medya’nın da içinde olduğu iş merkezinde yangın çıktı. Önceki gün başlayan yangın dün kontrol altına alındı.

Yusuf Özdemir
04:00 . 29/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Küçükçekmece’de Akit Medya Grubu’nun da içinde yer aldığı bina.

Küçükçekmece’de Akit Medya Grubu’nun da içinde yer aldığı bina.

Küçükçekmece’de Akit Medya Grubu’nun da içinde yer aldığı binada önceki gün başlayan yangın dün kontrol altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

3 bloklu iş merkezindeki halı imalathanesinin bulunduğu eksi üçüncü katta başladığı değerlendirilen yangında, can kaybı ve yaralanma yaşanmazken büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Önceki gün saat 15.30 sularında başlayan yangına, ihbarın ardından saat 16.00 sularında itfaiye ekipleri ilk müdahalelerini yaptı. İtfaiye araçlarının su tazyiki ve müdahalesi yetersiz kalınca yangını kontrol altına almak uzun sürdü. Binada soğutma çalışmaları devam ederken yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. AFAD, sağlık, polis, zabıta ve ilçe belediyesi ekipleri de bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

AKİT MEDYA BAŞKA MERKEZE TAŞINACAK

Yeni Akit Gazetesi de yangının yaşandığı gün başka bir merkezde zor şartlarda çıkarıldı. Akit Medya Grubu’nun faaliyetlerine başka bir merkezde devam edeceği öğrenildi. Akit Medya Grubu çalışanları geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür etti.




#Yangın
#Akit Medya Grubu
#AFAD
#Polis
#Zabıta
#İtfaiye
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