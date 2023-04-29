Akit Medya binasındaki yangın 1 gün sonra söndürüldü

3 bloklu iş merkezindeki halı imalathanesinin bulunduğu eksi üçüncü katta başladığı değerlendirilen yangında, can kaybı ve yaralanma yaşanmazken büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Önceki gün saat 15.30 sularında başlayan yangına, ihbarın ardından saat 16.00 sularında itfaiye ekipleri ilk müdahalelerini yaptı. İtfaiye araçlarının su tazyiki ve müdahalesi yetersiz kalınca yangını kontrol altına almak uzun sürdü. Binada soğutma çalışmaları devam ederken yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. AFAD, sağlık, polis, zabıta ve ilçe belediyesi ekipleri de bölgede çalışmalarını sürdürüyor.