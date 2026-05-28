AKOM'dan İstanbul uyarısı: Hava sıcaklığı aniden düşecek

Yaz günleri yaşayan İstanbul'da hava önümüzdeki saatlerde bir anda değişecek. AKOM, dört ilçe için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.

AKOM'dan uyarı

Kurban Bayramı tatili devam ederken, güneşli havanın etkili olduğu İstanbul'da hava sıcaklığı aniden düşecek.

Rusya üzerinden yurda giriş yapacak serin hava, megakentte 30 dereceyi gören hava sıcaklığını 15-16 dereceye kadar düşürecek.

Kütle İstanbul'a ilerliyor

AKOM da öğle saatlerinden itibaren Arnavutköy, Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca'da gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu.

İlerleyen saatlerde ise kent genelinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını bildiren AKOM, yağışların akşam saatlerine kadar aralıklarla kısa süreli ve kuvvetli bir şekilde devam edeceğini belirtip vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul radarında yağmur kütlesinin Trakya kesiminden İstanbul'a doğru ilerlediği görülüyor.











