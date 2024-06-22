Bazı sosyal medya hesaplarınca yapılan paylaşımlarla vatandaşların, akrabalarını e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilecekleri ileri sürüldü.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) ise konuya ilişkin açıklamada bulunarak söz konusu iddiayı yalanladı.
X hesabından paylaşımda bulunan DMM, e-Devlet Kapısı'nda, "Akraba İlişiği Kesme İşlemleri" gibi bir hizmet bulunmadığını belirtti.
DMM, paylaşımlarda yer verilen ekran görüntülerinin de e-Devlet Kapısı'ndaki bir hizmete ait olmadığını, görüntülerin dijital ortamda manipülasyon amaçlı hazırlandığını kaydetti.
"Asılsız iddialara itibar etmeyiniz"
"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Akrabalarınızı, e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz." iddiası doğru değildir.
Türkiye'nin dijital platformu e-Devlet Kapısı'nda, "Akraba İlişiği Kesme İşlemleri" gibi bir hizmet bulunmamaktadır.
Bahse konu iddialara dayanak olarak gösterilen ekran görüntüleri, e-Devlet Kapısı'ndaki bir hizmete ait değildir. Görüntüler, dijital ortamda manipülasyon amaçlı hazırlanmıştır.
Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."