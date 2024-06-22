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İletişim Başkanlığı 'Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz' iddiasını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiasının doğru olmadığını açıkladı. e-Devlet Kapısı'nda, "Akraba İlişiği Kesme İşlemleri" gibi bir hizmet bulunmadığını belirten DMM, bahse konu iddialara dayanak olarak gösterilen ekran görüntülerin dijital ortamda manipülasyon amaçlı hazırlandığını kaydetti.

Semih Bozkuş
18:36 - 22/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 19:11 - 22/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
İletişim Başkanlığı
İletişim Başkanlığı

Bazı sosyal medya hesaplarınca yapılan paylaşımlarla vatandaşların, akrabalarını e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilecekleri ileri sürüldü.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) ise konuya ilişkin açıklamada bulunarak söz konusu iddiayı yalanladı.

X hesabından paylaşımda bulunan DMM, e-Devlet Kapısı'nda, "Akraba İlişiği Kesme İşlemleri" gibi bir hizmet bulunmadığını belirtti.

DMM, paylaşımlarda yer verilen ekran görüntülerinin de e-Devlet Kapısı'ndaki bir hizmete ait olmadığını, görüntülerin dijital ortamda manipülasyon amaçlı hazırlandığını kaydetti.

"Asılsız iddialara itibar etmeyiniz"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Akrabalarınızı, e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz." iddiası doğru değildir.

Türkiye'nin dijital platformu e-Devlet Kapısı'nda, "Akraba İlişiği Kesme İşlemleri" gibi bir hizmet bulunmamaktadır.

Bahse konu iddialara dayanak olarak gösterilen ekran görüntüleri, e-Devlet Kapısı'ndaki bir hizmete ait değildir. Görüntüler, dijital ortamda manipülasyon amaçlı hazırlanmıştır.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."



#İletişim Başkanlığı
#e-Devlet
#Akrabalık
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