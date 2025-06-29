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Aksaray'da kum fırtınası: Sekiz araç birbirine girdi yaralılar var

Aksaray'da kum fırtınası: Sekiz araç birbirine girdi yaralılar var

18:3229/06/2025, Pazar
G: 29/06/2025, Pazar
DHA
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11 kişinin yaralandığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
11 kişinin yaralandığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aksaray-Konya kara yolu Sultanhanı ilçesi yakınlarında kum fırtınası nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. Sekiz aracın karıştığı kaza sonucu 11 kişi yaralandı.

Aksaray'da kum fırtınası nedeniyle 8 aracın karıştığı zincirleme kazada, 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Aksaray-Konya kara yolu Sultanhanı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 8 araç zincirleme kazaya karıştı.

Kazada, 3 otomobildeki Ayşegül Keskin (32), Müşerref Agan (62), Veli Agan (60), Hüseyin Agan (28), Ali Güneş Kuzgun (27), Emine Kuzgun (47) ve Mustafa Doruk Kuzgun (12) ile isimleri belirlenemeyen 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 4'ü ambulanslarla Sultanhanı Devlet Hastanesi'ne, 7'si de Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin incelemeler sürüyor.


#Aksaray
#Kum Fırtınası
#Trafik Kazası
#Zincirleme Kaza
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