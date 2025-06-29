Kazada, 3 otomobildeki Ayşegül Keskin (32), Müşerref Agan (62), Veli Agan (60), Hüseyin Agan (28), Ali Güneş Kuzgun (27), Emine Kuzgun (47) ve Mustafa Doruk Kuzgun (12) ile isimleri belirlenemeyen 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 4'ü ambulanslarla Sultanhanı Devlet Hastanesi'ne, 7'si de Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.