Gündem Aksarayda yoğun sis kazalara neden oldu 9 kişi yaralandı
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Aksaray'da yoğun sis kazalara neden oldu: 9 kişi yaralandı

Aksaray'da yoğun sis nedeniyle meydana gelen 5 ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

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Haber Merkezi İHA
Aksarayda yoğun sis kazalara neden oldu: 9 kişi yaralandı
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sabaha yoğun sis ile uyanan Aksaray’da kazalar peş peşe geldi. Görüş mesafesinin kent merkezinde 10, karayollarında ise 5 metreye kadar düştüğü yollarda 5 ayrı trafik kazası yaşandı.

İHA

Aksaray-Konya Karayolunda 2, Adana Karayolunda 2 ve kent merkezinde 1 olmak üzere meydana gelen 5 trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

İHA

Kazalara intikal eden 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

İHA

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken jandarma ve polis ekipleri özellikle karayollarında güvenlik önlemi aldı. Özellikle karayollarında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

İHA

Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, araçlarda flaşörler yakarak yavaş yavaş seyretmeye çalıştı. Kent merkezi ve karayollarında yoğun sis halen devam ediyor.

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