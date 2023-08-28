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Akşener'in 'Yavaş ve İmamoğlu' yalanı: Eski başdanışman Aytun Çıray 'İYİ Parti'nin değil CHP'nin fikriydi' deyip anlattı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3 Mart 2023 tarihinde Millet İttifakı'ndan ayrıldığını duyurmuş, geri dönüş şartı olarak da 'Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun yetkili cumhurbaşkanı yardımcısı' olmasını istemişti. 6 Mart tarihinde masaya geri dönen İYİ Parti kanadı, bu fikrin kendilerine ait olduğunu iddia etmişti. Eski İYİ Parti Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Akşener'i yalanlayıp "Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı formülü CHP’ye ait." ifadelerini kullandı.

23:12 . 28/08/2023 Pazartesi
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Aytun Çıray - Meral Akşener

Aytun Çıray - Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, günler öncesinden 'Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağı' vurgusuyla duyurulan programda açıklamalarda bulundu. Eski ortaklarına ve Kemal Kılıçdaroğlu'na adeta ateş püsküren Akşener,
"Sadece iktidar mensuplarıyla değil, adeta bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla mücadele ettik. Önce şahsım önce ben diyenlerle uğraştık. Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık."
ifadelerini kullandı.

Akşener'in, yerel seçimlerde kendi kadrolarıyla milletin huzuruna çıkacaklarını söylemesine rağmen, tüm partilere "ayrı ayrı seçimlere girelim, biz varız, sizleri de bekleriz" demesi, yerel özellikler ve taleplerde işbirliği olabileceğini söylemesi soru işareti oluşturdu.

Yaşananlara ilişkin katıldığı TV 100 canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan eski İYİ Parti Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Akşener'i yalanlayan açıklamalar yaptı.



"Kendisi için sadece belediye başkanlarını aday gösteremediği için özür diledi"

Akşener'in 26 Ağustos'ta yaptığı konuşmayla ilgili Çıray
"Onların da yarattığı merakla, çok ciddi bir vizyon, misyon ve yeni bir ufuk konuşması bekledim. Herkesi suçlayan, kendisi hariç herkesin hatalı olduğunu söyleyen. Kendisi için de sadece belediye başkanlarından birini aday gösteremediği için özür diledi."
dedi.

Akşener'in 'Yavaş ve İmamoğlu' yalanı: Eski başdanışman Aytun Çıray 'İYİ Parti'nin değil CHP'nin fikriydi' deyip anlattı

Sözlerini sürdüren Çıray
"‘Sayın Akşener’in masaya geri daveti için şart bulunsun’ dedik. Ben de Sayın Çömez’i aldım, Sayın Akşener’e gidip bunları anlattım. Akşener de ‘Bu düşünülebilir bir çözüm yolu olabilir’ dedi. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı formülü CHP’ye ait."
ifadelerine yer verdi.

İYİ Parti Sözcüsü açıklamıştı: Yavaş ve İmamoğlu, yetkili Cumhurbaşkanı Yardımcısı olursa Akşener masaya dönecek

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Millet İttifakı'ndaki 'ayrılık' krizi yaşandığı sırada yaptığı açıklamada,
"Yavaş ve İmamoğlu, yetkili Cumhurbaşkanı Yardımcısı olursa Akşener masaya dönecek" i
fadelerini kullanmıştı.

Zorlu açıklamasında fikrin kendilerine ait olduğunu belirtip şunları söylemişti:

"Belediye Başkanlarımız Genel Başkanlarımızı ziyaret etti. Bu ziyaretleri sırasında her iki belediye başkanımıza seçilecek 13'üncü Cumhurbaşkanı'nın yetkili, icracı iki cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları konusunda kendilerine önerilerini iletmiştir. Bu önerilerini önümüzdeki dakikalar içerisinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da Sayın Genel Başkanımız aktaracaktır. Müzakere süreci bu şekliyle devam edecektir."


Akşener ittifak kapısını kapattı: Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız
Akşener ittifak kapısını kapattı: Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, günler öncesinden 'Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağı' vurgusuyla duyurulan programda konuştu. Partisinin yerel seçimlere yalnız gireceğini açıklayan Akşener, "Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız" dedi. Eski ortaklarına ve Kemal Kılıçdaroğlu'na adeta ateş püsküren Akşener, "Sadece iktidar mensuplarıyla değil, adeta bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla mücadele ettik. Önce şahsım önce ben diyenlerle uğraştık. Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık. Biz milletin çağrısını dile getirdiğimiz için yankı odalarında ihanetle, iş birlikçilikle, iktidara yanlamakla suçlandık. " ifadelerini kullandı.


#Meral Akşener
#Aytun Çıray
#İYİ Parti
#CHP
#Ekrem İmamoğlu
#Mansur Yavaş
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Kürşad Zorlu
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