Aytun Çıray - Meral Akşener
Akşener'in, yerel seçimlerde kendi kadrolarıyla milletin huzuruna çıkacaklarını söylemesine rağmen, tüm partilere "ayrı ayrı seçimlere girelim, biz varız, sizleri de bekleriz" demesi, yerel özellikler ve taleplerde işbirliği olabileceğini söylemesi soru işareti oluşturdu.
Yaşananlara ilişkin katıldığı TV 100 canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan eski İYİ Parti Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Akşener'i yalanlayan açıklamalar yaptı.
"Kendisi için sadece belediye başkanlarını aday gösteremediği için özür diledi"
Akşener'in 'Yavaş ve İmamoğlu' yalanı: Eski başdanışman Aytun Çıray 'İYİ Parti'nin değil CHP'nin fikriydi' deyip anlattı
İYİ Parti Sözcüsü açıklamıştı: Yavaş ve İmamoğlu, yetkili Cumhurbaşkanı Yardımcısı olursa Akşener masaya dönecek
Zorlu açıklamasında fikrin kendilerine ait olduğunu belirtip şunları söylemişti:
"Belediye Başkanlarımız Genel Başkanlarımızı ziyaret etti. Bu ziyaretleri sırasında her iki belediye başkanımıza seçilecek 13'üncü Cumhurbaşkanı'nın yetkili, icracı iki cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları konusunda kendilerine önerilerini iletmiştir. Bu önerilerini önümüzdeki dakikalar içerisinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da Sayın Genel Başkanımız aktaracaktır. Müzakere süreci bu şekliyle devam edecektir."