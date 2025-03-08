Albayrak en güzel örnek

Albayrak Grubu Genel Merkez'inde bulunan ‘Adil-i Mutlak’ sergisini gezen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Albayrak’ın kültür ve sanatçıya destek verdiğini söyledi. Albayrak Grubu dün Topkapı’daki genel merkez binasında Bakan Ersoy’u ağırladı. Gazetemiz Yeni Şafak ve TVNET’i ziyaret eden Ersoy, daha sonra “Adil-i Mutlak” sergisini gezdi.





YÖNETİM KURULU EŞLİK ETTİ

Bakan Ersoy’a, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi de eşlik etti. Ziyarette, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak, Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Albayrak, Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu ve Albayrak Grubu yöneticileri hazır bulundu.





YÖNETİCİLERE TEBRİK

Bakan Ersoy, ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. Nezaket ve tanışma ziyareti için geldiğini ifade eden Ersoy, “Bugüne kadar göstermiş oldukları performanstan ve kat ettikleri yoldan dolayı hem kuruluş hem yöneticilerimizi tebrik ediyorum. Albayrak Grubu, Kültür Yolu Festivali’ne en başından beri destek veriyor. Hat sergileriyle de hem bu işe gönül vermiş ustaların desteklenmesi, önlerinin açılması açısından da çok önemli bir süreci gerçekleştiriyorlar.

Biz de Kültür Yolu Festivali ile aslında onlara güzel alanlar açıyoruz” diye konuştu.





DİĞER KURUMLARA ÖRNEK OLUYOR

Yüksek bir sinerji olduğunu vurgulayan Ersoy, “İnşallah bu sinerji başka kurumlara örnek de oluyor. Bu tarz büyük kurumların kültürü, sanatı ve sanatçıyı desteklemesi gerektiğini düşünüyoruz. Albayrak da en güzel şekilde buna örnek olarak Türkiye'ye kendini gösteriyor” ifadelerini kullandı.



