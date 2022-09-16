Albayrak Grubu'ndan Pakistan'a 4 bin çadır

Pakistan’da 14 Haziran’dan bu yana etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerle gelen yıkımın neticesi ağır oldu. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, 14 Haziran’dan bu yana devam eden yağışların yol açtığı sellerde bin 400’den fazla kişi hayatını kaybetti, 12 bin 728 kişi yaralandı. Seller sebebiyle 1 milyon 743 bin 345 ev hasara uğradı, bunlardan 568 bin 817’si tamamen yıkıldı. Ülke genelinde sellerden etkilenenlerin sayısı 33 milyon 46 bin 329 olarak aktarılırken, kurulan çadır kamplarına 663 bin 869 kişi sığındı. Binlerce kişinin acilen çadıra ihtiyacı var. Bu noktada Albayrak Grubu halkın çadır ihtiyacı için kolları sıvadı. AFAD ve NDMA ile işbirliği yapan Albayrak Grubu, 4 bin çadır yaptırdı.

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Albayrak Grubu, çadırları, nPakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) ve AFAD işbirliğiyle dağıtıyor.

ÇADIRLARDAN BİN TANESİ BÖLGEYE ULAŞTI

Konuyla ilgili bilgi veren Albayrak Grubu Direktörü Cemil Şenocak, başlangıçta bin çadırla yola çıktıklarını belirterek, şöyle devam etti: “Durumun vahameti üzerine çadır sayısını artırmaya karar verdik. Bin tane, iki bin tane daha derken 4 bin çadıra ulaştık. 16 m2 ve 12 m2’lik ölçülerdeki çadırların kış için dayanıklı olmasına dikkat edildi. Çadırların ilk bölümü çadır kent kurulmak üzere, selden çok etkilenen Sindh eyaletindeki Dadu şehrine sevk edildi. NDMA ile ortak hareket ediyoruz. Kalan çadırların da en uygun yerlere kurulmasını sağlayacaklar.”

14 Haziran’dan bu yana devam eden yağışların nyol açtığı sellerde bin 400’den fazla kişi hayatını kaybetti, 12 bin 728 kişi yaralandı.

DESTEK VERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

Albayrak Grubu’nun, Türkiye’den Pakistan’a giden ilk trenlerde temel gıda ürünleri de gönderdiğini vurgulayan Şenocak, “Eylül ayının sonuna doğru yeni yağış dalgasının gelebileceği tahmin ediliyor. Bu anlamda biz Albayrak Grubu olarak her zaman Pakistan halkının yanında olmayı sürdüreceğiz. İhtiyaç doğrultusunda gerekli desteği vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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