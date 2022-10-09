Albayrak’tan 5,6 milyarlık yatırım

Albayrak Grubu’nun 5,6 milyar liralık toplam yatırımla hayata geçirdiği Varaka Kağıt ve Vogel Ayakkabı fabrikaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Balıkesir’deki toplu açılış töreni kapsamında açılış kurdelası kesilen Varaka Kağıt ile Vogel Ayakkabı fabrikaları, Albayrak Balıkesir Özel Endüstri Bölgesi’nde yer alıyor. Varaka Kağıt fabrikası 5.4 milyar TL, Vogel Ayakkabı Fabrikası ise 180 milyon liralık yatırımla hayata geçirildi.

VARAKA HAMMADDESİNİN %100’Ü GERİ KAZANIMDAN

Türkiye’nin kağıt üretiminde dışa bağımlılığını azaltmak üzere kurulmuş Varaka Kağıt Fabrikası’nın üretim tesisi, sektörünün örnek projelerinden biri olarak dikkat çekiyor.

5,4 milyar liralık yatırımla kurulan Varaka Kağıt, imalatta kullandığı ham maddenin yüzde 100’ünü geri kazanılmış eski kağıtlardan karşılıyor. 534 kişilik çalışan kadrosuyla yıllık 200 bin ton kâğıt üretimi yapan Varaka, 3 yıl içerisinde üretimini yıllık 350 bin tona çıkarmayı hedefliyor. Geçen yıl 3,8 milyon dolarlık ihracat yapan Varaka Kağıt, bu yılın ilk 9 ayında ise 10.7 milyon dolarlık ihracata imza attı.

REKLAM

ATIK YAĞDAN BUHAR VE ELEKTRİK

Çevreci üretimde son teknoloji ekipmanlarla donatılan Varaka Kağıt, 90 milyon liralık yatırımla kurulan İleri Arıtma Tesisi’ne sahip. Enerji kaynaklarını doğru ve verimli kullanımıyla dikkat çeken Varaka Kağıt Fabrikası’nın sahip olduğu Kojenerasyon Tesisi’nde yurt içinden sağlanan yakıtlar yakılarak ihtiyacı olan buharı üretiyor. Bu buhar türbinleri aynı zamanda tesisin elektrik ihtiyacı da elde ediliyor.

SUDA HEDEF ‘SIFIR ATIK’

Fabrika’nın prosesinden çıkan atık sular; fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma ünitelerinden oluşan ve 7000 metreküp/gün kapasiteye sahip arıtma tesisinde arıtılarak deşarj ediliyor. Arıtılan suyun büyük bir kısmı kendi prosesinde kullanarak su tüketimini minimize eden Varaka, deşarj edilen suyun tamamını geri kazanmak için ‘Sıfır Atık’ hedefiyle üretim yapıyor.

REKLAM

VOGEL AYAKKABI HEDEF BÜYÜTTÜ

Albayrak Balıkesir Özel Endüstri Bölgesi’nde dikkat çeken bir diğer yatırım ise yıllık üretimi 500 bin çift olan Vogel Ayakkabı Fabrikası oldu. 180 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen Vogel Ayakkabı Fabrikası, 130 kişilik çalışanıyla üretim yapıyor. Kısa sürede 1,9 milyon dolarlık ihracata imza atan Vogel Fabrikası’nı büyütmeye hedefleyen Albayrak, 360 milyon TL’lik ek yatırım planlıyor.

GÜNDEM İhracatta her ay rekor kırıyoruz