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ALES sonuçları açıklandı

ALES sonuçları açıklandı

Seda Ekinci
Seda Ekinci
10:092/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
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ALES sonuçları açıklandı
ALES sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları açıklandı. İşte 2025 ÖSYM ALES/1 sonuç sorgulama ekranı...

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları açıklandı.

Sonuçları öğrenmek için tıklayın;
Sonuçlar,
adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek.


Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
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