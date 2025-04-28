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ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM ALES sınav sonuç takvimi

ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM ALES sınav sonuç takvimi

16:2928/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından düzenlenen 2025 ALES/1 sınavının sonuçları 2 Mayıs'ta açıklanacak. Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ulaşabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 13 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) sonuçları, 2 Mayıs 2025 Cuma günü açıklanacak. ​ Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecekler.

ALES SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

ÖSYM'den yapılan açıklamayla birlikte, 13 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı erişime açıldı.

2025 ALES/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin açıkladığı "2025 Yılı Sınav Takvimi"ne göre, yılın ilk ALES oturumu bugün gerçekleşti.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) sonuçları ise 2 Mayıs'ta açıklanacak.

Sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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