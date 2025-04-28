ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM ALES sınav sonuç takvimi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 13 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) sonuçları, 2 Mayıs 2025 Cuma günü açıklanacak. ​ Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecekler.