Alevi derneklerinden tepki toplayan bildiri: Munzur Gözelerine mescit açılmasından rahatsız oldular

2024 yılının verilerine göre Türkiye'nin 58 ilinde, 1586 cemevi bulunuyor.
Alevi dernekleri bir araya gelerek, her inançtan vatandaşın ziyaret ettiği Munzur Gözelerine yapılan mescidi 'kendileri için tehlike olarak gördüklerini' söyleyerek, mescidin kaldırılması adına bir bildiri yayınladı. Söz konusu bildiriye çok sayıda vatandaştan tepki geldi. Sosyal medya kullanıcılarından biri, "Mescit açılmasını Alevilere karşı bir şey olarak görüyorlarsa, cemevi açarken de Müslümanları mı hedef alıyorlar?" dedi.
Tunceli’nin Ovacık ilçesine 17 kilometre uzaklıkta yer alan, Munzur Dağlarının etekleri olarak bilinen ve doğal güzelliğiyle adından söz ettiren
Munzur Gözeleri, bölgenin turizm noktalarından biri.
Alevi vatandaşlar için de ayrı bir öneme sahip olan Munzur Gözelerinin doğal güzelliği, bir zamanlar bölgede yaşadığına inanılan ‘Munzur babanın kerameti’ olarak görülüyor.
Sadece Aleviler mi gidiyor?
Ancak sadece Aleviler tarafından ziyaret edilmeyen, 7’den 70’e her yaştan ve her inançtan vatandaşın uğrak noktası olan, sık sık kültür turlarının düzenlendiği Munzur Gözelerinin girişinde konumlandırılan mescit,
Alevi derneklerini rahatsız etti.
10 kişinin dahi zar zor saf tutabileceği, oldukça küçük olan bu mescit, bölgede araç trafiğinin yoğun olduğu bir yol kenarına yapılarak, namaz kılmak isteyen vatandaşlar için inşa edildi.
Alevi dernekleri kutu gibi bir mescitten rahatsız oldu
Söz konusu mescitten rahatsız olan Alevi Bektaşi Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Türkiye Alevi Federasyonu, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Avustralya Alevi Bektaşi Federasyonu ortak bir bildiri yayınlayarak
mescidin kendileri için bir tehlike olduğunu vurguladı ve ‘asimilasyon politikası’ uygulandığını ileri sürdü.
Mescit Alevilerde ‘güvensizliğe’ yol açmış
DEM Parti Milletvekili ve Garip Dede Dergahı Yönetim Kurulu Başkanı Celal Fırat da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bahse konusu mescidin bölgede yaşayan
Alevi vatandaşlarda “güvensizliğe” yol açtığını söyledi.
Alevilerin mescitten rahatsız olması büyük tepki topladı
Alevi derneklerinin bir araya gelerek yayınladığı bildiriye çok sayıda tepki geldi. Sosyal medya kullanıcısı çok sayıda vatandaş,
“Memleketinize sünni insanlar da mı gelmesin?”, “O mescitte size zorla namaz mı kıldırılıyor?”, “Neden mescidi size karşı yapılan bir şey olduğunu düşünüyorsunuz? Cemevi açarken Müslümanları mı hedef alıyorsunuz?”, “Mescide bile düşmansınız”
ifadelerini kullandı.
İşte o tepkiler:
