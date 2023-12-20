Ali Koç bildiklerini anlatacak

Soruşturma kapsamında Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında inceleme yapan savcılığın Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’un gündeme taşıdığı bahis ve hakem iddialarını araştıracağı ortaya çıktı.
YASA DIŞI İŞLER ARAŞTIRILACAK
Futboldaki yasa dışı bahis ve para aklama soruşturmasının ardından Futbol Federasyonu'ndan somut adım beklediklerini vurgulayan Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısında yaptığı konuşmayla gündeme oturdu. Şike ve bahis sorunlarının dibine inilmesine ilişkin konuşan Koç, "Hakemler, yapay zeka, bahis ve şike büyük bir sorun. Bahis varsa, şike varsa, hakem de vardır. Biz Fenerbahçe olarak biraz araştırmaya başladık, bazı başkanlarımızın ciddi rahatsızlıkları olduğu gündeme getirildi” açıklaması yapmıştı. Futbolda yaşananları bu şekilde açıklayan Koç’un soruşturmayı yöneten Savcı Gökalp Kökçü’ye bildiklerini anlatacağı öğrenildi. Savcı Kökçü’nün diğer büyük kulüpleri de soruşturmaya dahil edeceği iddia edildi.
BAHİS OYNAYAN KÜÇÜK TAKIMLAR
Spor karşılaşmasında saha içinde olan, kaleci futbolcu, hakem ve saha dışında yardımcı hakemler, VAR görevlileri gözlemci gibi yetkili olan herkesin bilgisine başvurulacak. Yüksek bahis yatırılan Anadolu takımlarının da soruşturmaya dahil edildiği ileri sürüldü.