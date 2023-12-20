Ali Koç bildiklerini anlatacak

Prof. Dr. Naci Görür 'Marmara depremi' için yine çok konuşulacak açıklamalar yaparak “Bu işin şakası yok. Çocuk olmayın. Size ne hangi fay kırıldı, hangisi kırılacak? Siz yer bilimci misiniz? Vazgeçin bundan. Marmara deprem tehdidi altında. Marmara'da deprem olmak zorunda. Ne kadar gecikirse daha ağır geliyor demektir" dedi. "EYT'liler kadar olamıyor muyuz?" diyen Görür "Oy vereceğimiz partiye diyelim ki 'Benim yaşadığım yerleri deprem dirençli hale getireceksin'" ifadelerini kullandı.