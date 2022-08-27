Alibeyköy'de yol göle döndü

İstanbul'da bazı ilçelerde aralıklarla kuvvetli yağış etkili oluyor. Eyüpsultan'da aniden bastıran yağmur yolları göle çevirdi.Alibeyköy'de yol su birikintisi nedeniyle ulaşıma kapandı.Yoldaki su birikintisinin çekilmesi için çalışma başlatıldı. FOTOĞRAF 4 Başakşehir'de sağanak nedeniyle yollarda suların yükselmesiyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. İlçedeki dolu yağışının ardından sağanak devam ediyor.<br><br>Başakşehir 2. Kısım Mahallesi Mercedes Bulvarı Caddesi'nde etkili olan yağış nedeniyle sular yükseldi, araçlar geçmekte zorlandı. Yükselen suyun etkisiyle bir motosikletli kurye yolda kaldı. Esenyurt Kıraç'ta taşkın nedeniyle rögar kapakları yerinden çıktı. Ana yol sular altında kalırken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Mimsan Sanayi Sitesi civarında ise dolu yağışı etkili oldu.<br><br> Akçaburgaz Mahallesi'nde yağıştan dolayı su taşkını meydana geldi. Bazı noktalardan ana caddeye akan su, yolu adeta göle çevirdi.<br><br> Sultangazi Mahmutbey yolunda sağanak etkili olurken, Arnavutköy merkezde de kısa süreli sağanak görüldü.<br><br> İstanbul'u yine sel aldı: Esenyurt'ta araçlar yolda kaldı İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Esenyurt Pınar Mahallesi'nde su baskınları yaşanırken, yollarda araçlar mahsur kaldı. Başakşehir'de şiddetli dolu yağdı. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2068244'); PID2.render('pid#comment-count-2068244'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder FOTOĞRAF 8 ​Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının adından megakentte etkili olan sağanak yağış sonrasın yollar adeta göle döndü. <br><br> Kağıthane Seyrantepe Mahallesi’nde otomobiliyle seyreden bir genç aracı bozulunca yolda mahsur kaldı. Sular içerisinde kalan caddede aracını kurtarmaya çalışan genç, yardım gelmeyince bir anda şortunu giyip suda yüzmeye başladı. Görenlerin şaşkına döndüğü olayda Sedat Demirhan isimli bir vatandaş ise o anlar cep telefonuyla görüntüledi. Bir başka vatandaş ise oltasını çıkartıp caddede balık tutmaya çalıştı. Yaşanan ilginç anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. “Çocuk resmen atladı ve yüzmeye başladı inanamadım\"<br><br>Olayla ilgili konuşan Sedat Demirhan, “Çok şiddetli yağmur kaldı. Arkadaşın arabası suyun içinde kalınca kafayı sıyırdı. Suyun içine atlayarak yüzmeye başladı. Ben görünce şaşırdım, çocuk resmen atladı ve yüzmeye başladı inanamadım. Tabi aracı kullanılamaz hale geldi, bende şaşırdım. Bende o anları görünce kaydettim. Bende sosyal medyada paylaştım ve hemen yayılmış. İlk kez böyle bir şey gördüm. Oltayla balık tutan da vardı. Diğer vatandaşlar da şaşırdı ve görüntü almaya başladı. Kimse böyle bir şey beklemiyordu. Kağıthane’nin durumu bayağı kötüydü, her yeri sel götürmüş. Belediye ekipleri gelip müdahale etmiş” dedi. İstanbul’da güldüren sel manzaraları: Cadde ortasında balık tutan da var kulaç atan da Kağıthane'de yoğun yağış sonrasınca aracıyla sular altında kalan caddede mahsur kalan bir genç, şortunu giyip suda yüzdü. Görenleri şaşkına döndüğü olay kameralara yansırken, bir başka vatandaş ise suyla dolan caddede oltayla balık tuttu. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2067869'); PID2.render('pid#comment-count-2067869'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder