Gündem Alibeyköyde yol göle döndü
İSTANBUL

Alibeyköy'de yol göle döndü

İstanbul'da bazı ilçelerde aralıklarla kuvvetli yağış etkili oluyor. Eyüpsultan'da aniden bastıran yağmur yolları göle çevirdi. Alibeyköy'de yol su birikintisi nedeniyle ulaşıma kapandı.

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Haber Merkezi DHA
Alibeyköyde yol göle döndü
​Alibeyköy

İstanbul'da bazı ilçelerde aralıklarla kuvvetli yağış etkili oluyor. Eyüpsultan'da aniden bastıran yağmur yolları göle çevirdi.

Alibeyköy'de yol su birikintisi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Yoldaki su birikintisinin çekilmesi için çalışma başlatıldı.

İstanbul'u yine sel aldı: Esenyurt'ta araçlar yolda kaldı
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Başakşehir'de sağanak nedeniyle yollarda suların yükselmesiyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. İlçedeki dolu yağışının ardından sağanak devam ediyor.<br><br>Başakşehir 2. Kısım Mahallesi Mercedes Bulvarı Caddesi'nde etkili olan yağış nedeniyle sular yükseldi, araçlar geçmekte zorlandı. Yükselen suyun etkisiyle bir motosikletli kurye yolda kaldı.
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Esenyurt Kıraç'ta taşkın nedeniyle rögar kapakları yerinden çıktı. Ana yol sular altında kalırken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Mimsan Sanayi Sitesi civarında ise dolu yağışı etkili oldu.<br><br>
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Akçaburgaz Mahallesi'nde yağıştan dolayı su taşkını meydana geldi. Bazı noktalardan ana caddeye akan su, yolu adeta göle çevirdi.<br><br>
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Sultangazi Mahmutbey yolunda sağanak etkili olurken, Arnavutköy merkezde de kısa süreli sağanak görüldü.<br><br>
İstanbul'u yine sel aldı: Esenyurt'ta araçlar yolda kaldı
İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Esenyurt Pınar Mahallesi'nde su baskınları yaşanırken, yollarda araçlar mahsur kaldı. Başakşehir'de şiddetli dolu yağdı.


​İstanbul’da güldüren sel manzaraları: Cadde ortasında balık tutan da var kulaç atan da
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​Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının adından megakentte etkili olan sağanak yağış sonrasın yollar adeta göle döndü. <br><br>
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Kağıthane Seyrantepe Mahallesi’nde otomobiliyle seyreden bir genç aracı bozulunca yolda mahsur kaldı.
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Sular içerisinde kalan caddede aracını kurtarmaya çalışan genç, yardım gelmeyince bir anda şortunu giyip suda yüzmeye başladı.
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Görenlerin şaşkına döndüğü olayda Sedat Demirhan isimli bir vatandaş ise o anlar cep telefonuyla görüntüledi.
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Bir başka vatandaş ise oltasını çıkartıp caddede balık tutmaya çalıştı. Yaşanan ilginç anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.
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“Çocuk resmen atladı ve yüzmeye başladı inanamadım\"<br><br>Olayla ilgili konuşan Sedat Demirhan, “Çok şiddetli yağmur kaldı. Arkadaşın arabası suyun içinde kalınca kafayı sıyırdı. Suyun içine atlayarak yüzmeye başladı. Ben görünce şaşırdım, çocuk resmen atladı ve yüzmeye başladı inanamadım. Tabi aracı kullanılamaz hale geldi, bende şaşırdım.
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Bende o anları görünce kaydettim. Bende sosyal medyada paylaştım ve hemen yayılmış. İlk kez böyle bir şey gördüm. Oltayla balık tutan da vardı. Diğer vatandaşlar da şaşırdı ve görüntü almaya başladı. Kimse böyle bir şey beklemiyordu. Kağıthane’nin durumu bayağı kötüydü, her yeri sel götürmüş. Belediye ekipleri gelip müdahale etmiş” dedi.
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​İstanbul’da güldüren sel manzaraları: Cadde ortasında balık tutan da var kulaç atan da
Kağıthane'de yoğun yağış sonrasınca aracıyla sular altında kalan caddede mahsur kalan bir genç, şortunu giyip suda yüzdü. Görenleri şaşkına döndüğü olay kameralara yansırken, bir başka vatandaş ise suyla dolan caddede oltayla balık tuttu.


Gizli birim üyeleri itiraf etti

Gizli birim üyeleri itiraf etti

​BAE ABD'yi CUA ile gözetliyor.
Araç sahiplerine müjde

Araç sahiplerine müjde

​Akaryakıta bir indirim daha geliyor.
Hüseyin Likoğlu Yeni Şafakın manşetinden rahatsız olan Kılıçdaroğluna sordu: Köstebeğiniz EYT çalışmasına ulaşırsa bizimle de paylaşır mısınız?

'Ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz'

​Trabzonspor, Umut Bozok ve kulübü Lorient ile prensip anlaşmasına vardı.
120 ülke Balıkesir'de buluşuyor

120 ülke Balıkesir'de buluşuyor

​Dünya Habitat Günü Balıkesir'de kutlanacak.

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu tarih verdi.

'Kanal İstanbul iptal edildi' iddialarına yalanlama.

Bakan Kurum'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması: Gurur projemizi adım adım hayata geçiriyoruz
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Bakan Kurum'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması: Gurur projemizi adım adım hayata geçiriyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul Projesi'ni iptal etmediklerini, imar planlarının yürürlükte olduğunu belirterek, sadece vatandaşların talep ve ihtiyaçlarına yönelik yeni bir imar uygulama değişikliği yürütüldüğünü bildirdi. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında "Kanal İstanbul Projesinin de bulunduğu Rezerv Yapı Alanı'na yönelik halen geçerli olan imar planlarının Bakanlıkça iptal edildiği" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
Hüseyin Likoğlu Yeni Şafak'ın manşetinden rahatsız olan Kılıçdaroğlu'na sordu: Köstebeğiniz EYT çalışmasına ulaşırsa bizimle de paylaşır mısınız?
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Hüseyin Likoğlu Yeni Şafak'ın manşetinden rahatsız olan Kılıçdaroğlu'na sordu: Köstebeğiniz EYT çalışmasına ulaşırsa bizimle de paylaşır mısınız?

KYK borcu, otomobilde ÖTV düzenlemesi ve son olarak ‘Borçlarınızı sakın ödemeyin!’ diyerek ‘icra affı düzenlemesi' öncesi sahneye çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'içeriden nasıl bilgi aldığı merak konusu' diyerek konuyu haberleştiren Yeni Şafak'ın manşetinden rahatsız oldu. 'EYT'yi çözün' diyen Kılıçdaroğlu'na Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, "EYT çalışması 'köstebeğinizin görev yaptığı bakanlığa' henüz gitmemiş anlaşılan. Eğer, köstebeğiniz EYT çalışmasına ulaşırsa haber amaçlı bizimle de paylaşır mısınız?" yanıtını verdi.
Cicaldau idmana katılmadı: Yeni takımına imza atmaya gidiyor
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Cicaldau idmana katılmadı: Yeni takımına imza atmaya gidiyor

Galatasaray'ın geçen sezon 6.5 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Alexandru Cicaldau, kiralık olarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El İttihad Kalba'ya transfer oluyor.

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