Almanlar olaya Fransız kaldı: Türk profesörün esprisini tüm dünya gerçek sandı

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından yeni yürürlüğe giren Vücut Kitle Endeksi uygulaması Alman basınında yanlış anlaşıldı. Türk Prof. Dr. Gökben Hızlı Sayar'ın sosyal medya paylaşımı, tüm dünyada gündem oldu.





Geçtiğimiz gün Üsküdar'da kurulan Vücut Kitle Endeksi uygulamasına katılan Prof. Dr. Gökben Hızlı Sayar, o anları sosyal medya hesabından esprili bir şekilde paylaşmış. Sayar'ın paylaşımı kısa sürede birçok yorum ve beğeni almıştı.

'Şişman çevirmesine yakalandım' dedi manşet oldu

Alman basını, Sayar'ın "Naaan, Üsküdar Meydanı'nda şişman çevirmesine yakalandım 🤭 Biraz kınayıp saldılar neyse ki. Radar görünce birbirine selektör yapanlar gibi o yöne giden 3 şişmanı uyardım. Gün birlik günüdür şişman kardeşlerim " paylaşımını manşetlerine taşıdı.

Naaan, Üsküdar Meydanı'nda şişman çevirmesine yakalandım 🤭 Biraz kınayıp saldılar neyse ki. Radar görünce birbirine selektör yapanlar gibi o yöne giden 3 şişmanı uyardım. Gün birlik günüdür şişman kardeşlerim 😂 — Gökben Hızlı Sayar🚀 (@hizlisayar) May 15, 2025





Röportaj bile istediler

Ünlü Prof. Sayar'ın paylaşımı kısa sürede gündem olurken Alman RTL ropörtaj bile istedi.





Sayar 'yargılandı' sözlerini böyle ti ye aldı

Almanya'da vücut kitle endeksi (VKİ) uygulamasına ilişkin bir yanlış anlama, Türk psikiyatr Gökben Hızlı Sayar'ı beklenmedik bir şekilde gündeme taşıdı. Alman basınında çıkan bazı haberlerde, Sayar'ın VKİ ölçümleri nedeniyle yargılandığı iddia edildi. Ancak Sayar, bu iddiaları alaycı bir dille yalanladı.

'Şişmanlığım Alman basınında'

Sayar, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Ay öleceğim, şişmanlığım Alman basınında 😂" ifadeleriyle durumu tiye aldı. Alman basınında yer alan haberlerde, Sayar'ın kilo kontrolüne tabi tutulduğu ve kendisini bir nebze yargılanmış hissettiği, ancak daha sonra gitmesine izin verildiği belirtilmişti.







