Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock Türkiye'ye geliyor

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, yarın Türkiye'ye ziyarette bulunacak. Açıklama Dışişleri Bakanlığı tarafından duyurulurken ziyaretin detayına ilişkin bilgi verilmedi.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock
'un yarın Türkiye'ye geleceği bildirildi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre,
Alman bakan Baerbock
, yarın Türkiye'ye ziyarette bulunacak.
Bakanlığın X hesabından paylaşılan açıklamada ziyaretin detayına ilişkin bilgi verilmedi.
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