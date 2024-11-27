Almanya sığınakları hazırlıyor

İngiltere ve ABD’nin Ukrayna’ya tedarik ettiği uzun menzilli füzeleri Rus topraklarında kullanmasına izin vermesinin ardından Avrupa’da gerginlik hat safhaya ulaştı. Rusya’nın nükleer doktrinini güncelleyerek Batı’ya rest çekmesi ile kıta ülkeleri teyakkuza geçerken, son olarak Almanya’nın savaş tehdidine karşı ulusal sığınak planı hazırladığı açıklandı. Polonya da benzer önlemlere başvururken Avrupa'da üst düzey isimlerin savaşa hazırlığı vurguladığı açıklamaları, durumun vahametini gözönüne serdi.





TEŞVİK EDİLECEK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı'ya yönelik askeri saldırı tehditleri üzerine Almanya'da bir ulusal sığınak planı hazırlığına başlandı. Bild gazetesinde yayınlanan habere göre muhalefet ve Federal Sivil Savunma Kurumu'nun (BBK) olası bir saldırı ya da savaş riskine karşı sığınakların hazır hale getirilmesi uyarılarının ardından Alman hükümeti harekete geçti. Haberde hazırlanan tasarı çerçevesinde mevcut sığınakların elden geçirileceği, ayrıca vatandaşların konutlarında sığınak oluşturmaya teşvik edileceği kaydedildi. Bunun için garaj veya bodrum katlarında yapılacak düzenlemelerin incelendiği kaydedildi.





CEP TELEFONU UYGULAMASI GELİŞTİRİLİYOR

Ayrıca bazı kamu binalarının da sığınağa dönüştürülmesinin gündemde olduğunu yazan Bild, BBK tarafından halihazırda hangi kamu binalarının gerektiğinde sığınağa dönüştürülebileceğinin incelendiğini duyurdu. Haberde incelenen kamu yapıları arasında hükümet binalarının yanı sıra metro duraklarının da yer aldığı ifade edildi. Gazete, tasarı kapsamında halka saldırı anında kendilerine en yakın sığınağın konumunu bildirmek üzere bir cep telefonu uygulamasının da geliştirileceğini yazdı. 84 milyonluk ülkede, çoğunluğu 2. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş döneminden kalma 579 sığınak bulunuyor. Toplamda 2 bine yakın sığınak bulunduğu ve bu sığınakların 480 bin kişiye hizmet verebileceği belirtiliyor.





ŞİRKETLERE “HAZIR OLUN” BRİFİNGİ

Alman Silahlı Kuvvetleri’nin de (Bundeswehr) hazırladığı 1000 sayfalık strateji planıyla, şirketleri savaş durumunda neler yapması gerektiği konusunda eğitmeye başladığı bildirildi. Ayrıntıları gizli 1000 sayfalık planın tanıtım toplantısının Hamburg Ticaret Odası'nda yapıldığı belirtildi. Eğitimlerde, Rusya tarafından gelebilecek tehdide karşı savunma veya gerginlik durumunda nasıl hareket edileceğine dair uygulanacak stratejiler anlatılıyor. Hazırlanan plan çerçevesinde şirketlere verilmeye başlanan eğitimle, şirketlerin savaş durumunda yapması gerekenler konusunda bilgilendirilmesinin amaçlandığı ifade ediliyor.





KÜRESEL BOYUTLARA YAYILDI

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Fransa, İngiltere, Polonya savunma bakanları ve İtalya Savunma Bakanlığı Müsteşarı Isabelle Rauti ile Almanya'nın başkenti Berlin’de bir araya geldi. Basın toplantısında konuşan Pistorius, “Gerçek şu ki, Rusya'nın tehditkar tutumu dolaylı ya da doğrudan aynı zamanda bize de yöneliktir” dedi. “Arka planda ya da savaş alanında yer alanlara bakıldığında, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı aslında artık bölgesel bir çatışma değil. Bu uluslararası bir boyut kazandı” diyen bakan, toplantıda Ukrayna’ya desteğin de ele aldandığını kaydetti.





VARŞOVA’DA DA HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Öte yandan diğer Avrupa ülkeleri de benzer önlemler alıyor. Polonya’nın başkenti Varşova, hava saldırısı sığınakları ve diğer güvenlik önlemlerinin inşası için yaklaşık 28 milyon avro tutarında yatırım yapıyor. Tesislerin önümüzdeki iki ila üç yıl içinde inşa edilmesi planlanıyor. Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski, “Kendi inisiyatifimizle sığınakların bir envanterini çıkardık” dedi. İtfaiye teşkilatına göre ise mevcut sığınaklar, nüfusun yüzde dördünden azına yetecek kapasitede. Varşova güvenlik için daha da fazla para sağlamaya hazır. Şehirde 1,7 milyon insan yaşıyor.





İngiltere’den onlarca Storm Shadow

İngiltere hükümeti kısa bir süre önce Ukrayna'ya onlarca Storm Shadow seyir füzesi daha tedarik etti. Tedarikler, ülkenin Rusya'ya karşı savaşına sürekli destek sözü veren Başbakan Keir Starmer döneminde bir ilk oldu. Güvenlik meseleleri nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen kişiler, kamuoyuna duyurulmayan teslimatların birkaç hafta önce gerçekleştiğini ve Kiev'in uzun menzilli füzelerinin azalması üzerine sipariş edildiğini söyledi. Füzeler, ABD ve İngiltere'nin Ukrayna'nın Rusya içindeki hedeflere uzun menzilli füzeler atmasına izin veren son kararından önce gönderildi.







