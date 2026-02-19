Almanya Merkezli DemKa Holding'e "terörizmin finansmanı" soruşturması

DemKa Holding'e FETÖ finansmanı suçlamasıyla inceleme başlatıldı
Almanya'da şarküteri ve bakliyat alanında ticaret yapan DemKa holdinge yönelik Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2025 yılında "Terörizmin Finansmanı" suçundan soruşturma açıldığı öğrenildi.
DemKa holding altındaki markaların, gelirlerinin bir kısmını Almanya'daki FETÖ mensuplarına ve örgüt evlerine "himmet" adı altında aktardığı tespit edildi.
Öte yandan, DemKa holding yöneticilerinden M.D. nin geçmişte örgütün organizasyonlarına sponsorluk yaptığı bilgisine ulaşıldı.
#DemKa Holding
#"Terörizmin Finansmanı
#FETÖ