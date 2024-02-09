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Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü: Bakan Kacır'dan 'Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonu tamamlandı' paylaşımı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 47 saatlik yolculuğun ardından Dünya'ya döndü. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise Gezeravcı'nın dönüşüne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonu tamamlandı." dedi.

Semih Bozkuş
20:02 - 9/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Alper Gezeravcı, Dünya'ya döndü.
Alper Gezeravcı, Dünya'ya döndü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonu tamamlandığını belirtti.

Bakan Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşünü belirterek, "Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonu tamamlandı." ifadesini kullandı.

​​​​​​​Kacır, sosyal medya platformu X'teki hesabından, Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşüne ilişkin paylaşım yaptı.

Gezeravcı'nın, görevi boyunca Türk bilim insanları tarafından hazırlanan 13 bilimsel deneyi gerçekleştirdiğine işaret eden Kacır, "Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidişte 36 saat, dönüşte 47 saat olmak üzere 83 saat Dragon kapsülünde Ax-3 mürettebatıyla birlikteydi. Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonu tamamlandı. Bu misyon, Türk çocukları için ilham kaynağı olarak tarihe kaydedildi." değerlendirmesinde bulundu.




#Alper Gezeravcı
#Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
#uzay bilim misyonu
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