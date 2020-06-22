Altaylı’nın adamını korudular: Yalan makinesine sokan kişiler bile FETÖ'cü çıktı

FETÖ’nün CIA bağlantısını kuran eski MİT’çi Enver Altaylı’nın kaçırmaya çalıştığı iddia edilen eski MİT mensubu Mehmet Barıner ile ilgili önemli ayrıntılar ortaya çıktı. Barıner’in örgüt üyesi MİT görevlileri tarafından nasıl korunduğuna ilişkin ayrıntılar dava dosyasına damgasını vurdu. Dosyaya göre örgüt içerisinde ‘Mustafa’ kod ismini kullanan Barıner, MİT’te yer alan FETÖ’cülerin ortaya çıkarılması amacıyla uygulanan bazı mülakatlar ile yalan makinesi testlerine sokuldu.

4 KEZ YALAN MAKİNESİNE GİRDİ

Toplam dört kez yalan testine sokulan Barıner bu testleri geçti. Barıner’e ilk yalan testi 2013 yılında MİT’te yapıldı. Bu testte Barıner’e Fetullah Gülen ve örgütü ile bağlantısı olup olmadığı soruldu. İlkokuldan beri örgüt içerisinde olmasına rağmen Barıner, bu soruya ‘hayır’ cevabını verdi. Yalan testine takılan bu cevap testi yapan FETÖ’cüler tarafından karartıldı. Testin ardından Barıner görevini sürdürdü.

ANKARA’DAN CİZRE’YE GÖNDERİLDİ

İlk testin ardından iki kez daha testlere alınan Barıner’e testlerin sonucuyla ilgili bilgi verilmedi. Ancak görevine devam etti. Son olarak 2016 yılında test alınan Barıner, testin ardından Ankara’daki görev yerinden MİT Cizre Bölge Daire Başkanlığı’na atandı. Dava dosyasında ifadesinde Barıner bu olayı şu şekilde anlatıyor: “Bu testleri başarı ile geçmiş olmalıyım ki aktif göreve atandım. Bana yalan makinesi ile birinci ve ikinci testi yapan teşkilat mensupları 15 Temmuz darbe girişiminden sonra meslekten ihraç edildiler.”

GÜNDEM Altaylı’yı ABD’ye kaçıracaklardı