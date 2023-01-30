Altılı Masa'nın dokunulacaklar listesini CHP'li Özel açıkladı: Merkez Bankası YÖK ve MİT'in başındaki yöneticiler gidecek

Altılı Masa'nın ortaklarından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın yerli ve milli savunma sanayi techizatlarını hedef almasının ardından tepki çeken bir açıklama da CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi.

FOX TV'de Çalar Saat programının konuğu olan Özel, Merkez Bankası, YÖK ve MİT'in yöneticilerini hedef aldı.

"ÜST DÜZEY KURULUŞLARIN BAŞINDAKİ YÖNETİCİLER GİDECEK"

Özel şu ifadeleri kullandı:

"‘Yeter, söz milletin’ çok anlamlı bir slogan. Türkiye siyasi tarihi açısından bir dönüm noktası. O slogan bizim için bir övünçtür.

İktidara geldiğimizde hemen Merkez Bankası, YÖK,MİT ve bu düzeydeki üst düzey kuruluşların başındaki yöneticiler gidecek.

Merkez Bankası Başkanı ile ilgili öne çıkan bir isim var. Bütün Türkiye bu ismi biliyor."







