Amacımız ortak gelecek

Terör örgütü PKK ile mücadelede şehit olanların yakınları ve gaziler, Terörsüz Türkiye hedefine olan güvenlerinin tam olduğunu söyledi. Terörsüz Türkiye hedefi için kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun önceki gün yapılan toplantısına katılan gaziler ve şehit yakınları, ortak hayallerinin terörün olmadığı bir gelecek olduğunu ifade etti.





ORTAK PROJEYLE ANLATILACAK

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Işık, Terörsüz Türkiye hedefine desteklerinin tam olduğunu belirterek Terörsüz Türkiye hedefi ilk ağızdan anlatılmadan şehit aileleri ve gazilerin rahatlamayacağını ifade etti. İçişleri Bakanlığı’nın desteğiyle 7 bölgede milletvekillerinin, bakanların, istihbarat yetkililerinin şehit ve gazi aileleriyle bir araya getirileceği bir proje hazırladıklarını söyleyen Işık, “Gerekirse tüm illerde bu projeyi yapacağız. Bizim tek isteğimiz, devletin birliği, ülkenin bölünmez bütünlüğüdür” dedi.





TERÖR ORTADAN KALKMALI

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Başkanı Bilge Gürs, “Terörsüz bir Türkiye öncelikle huzur ve güven demektir. Hiçbir çocuğun babasız, hiçbir annenin evlatsız kalmadığı bir gelecek demektir” diyerek Terörsüz Türkiye hedefine erişilmesi durumunda kardeşliğin daha güçlü ve milletin birliğinin daha sağlam olacağını vurguladı. Süreci kalıcı barışla taçlandırmanın herkesin boynunun borcu olduğunu vurgulayan Gürs, “Bu tarihi fırsatı kaçırmayalım. Terör artık tamamen ortadan kalkmalı, bu süreçte hızlı bir şekilde yol alınmalıdır” değerlendirmesi yaptı.





YASAL DÜZENLEMELER YAPILMALI

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz ise, “Kürt kimliğinden dolayı ayrımcı ortam bulunmamaktadır. Ayrımcılık söylemleri geçerliliğini yitirmiştir. Yapılması gereken Meclis’te silah bırakmayla ilgili yasal düzenlemelerin yapılmasıdır ancak yapılırken diğer dernek başkanlarımızın hassasiyetleri göz önünde bulundurulmalıdır. Meclis’in önünde beyaz Toros’un yakılması gibi provokatif eylemlere devletin önlem alması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.





ŞEHİTLERİMİZ İNCİTİLMESİN

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk da şehitlerin ruhu incitilmemesini, gazilerin ve yakınlarının gururu kırılmamasını istediklerini belirterek, “Teröre hizmet etmiş kişilerin Türk Ceza Kanunu’na göre cezalarını çekerek topluma kazandırılma süreci geçirmeleri gerekiyor. Bu konuda somut adımlar görmek hepimizin biraz olsun kalbini ferahlatacaktır, güven ortamını sağlamlaştıracaktır” dedi.





SÜRECE TAM DESTEK VERİYORUZ

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, hiç kimsenin şehit ve gazi aileleri üzerine söz söylemeyeceğini ifade ederek, “Biz ne söylediğimizi ne söyleyebileceğimizi gayet iyi biliyoruz. Cumhurbaşkanımıza, Devlet Bey’e güvenimiz tam. Sürece tam destek veriyoruz, sürecin yanındayız, yanında duracağız. Çünkü Terörsüz Türkiye bizim idealimiz” diye konuştu. Çocuklara, gençlere mutlu, huzurlu bir Cumhuriyet bırakmanın herkesin boynunun borcu olduğunu da kaydeden Aylar, vakıf olarak Aile ve İçişleri Bakanlıklarıyla uyumlu çalıştıklarını kaydetti.





Amacımız ortak gelecek

“Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 5’inci kez toplandı. TBMM Tören Salonu’ndaki toplantıda, “Cumartesi Anneleri”, “Barış Anneleri”, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), İnsan Hakları Derneği (İHD), İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) ve Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı temsilcileri dinlendi.





SÜRECİ ZEHİRLEMEK İSTEYENLER VAR

Açılış konuşmasını yapan Kurtulmuş, Meclis’in önünde ateşe verilen Beyaz Toros ve İYİ Partili Yüksel Arslan’ın “Komisyonda DEM Parti’nin özerklik talebinde bulunduğu” iddiasına yanıt verdi. Kurtulmuş, “Süreci zehirlemek isteyen grupların varlığını biliyoruz. Dünkü bir-iki gelişme bu uyarıda haklı olduğumuzu ortaya koydu. Komisyonda hiçbir şekilde gündeme gelmemiş bazı konuları gizli oturumlarda konuşulmuş gibi ortaya koymak provokatörlüktür. Mesele bu acıları bir daha yaşamayacak şekilde barış içinde, huzur içinde adalet ile yarınlara taşımaktır. Komisyon üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmektedir” dedi.





KARDEŞLİK İÇİNDE YÜRÜMELİYİZ

Türkiye’nin 40 yılı aşkın süredir devam eden ortak acıları olduğunu ifade eden Kurtulmuş, “Esas mesele yeni tartışma ortaya koymak değil geçmişte yaşadıklarımızı bir daha yaşamamak üzere tedbir almak ve kardeşlik içinde yürümektir. Amacımız tüm bu görüşmelerle birlikte geçmişi tartışmak değil ortak gelecektir. Acılarımızı yarıştırmamak ve geçmişte olanları bugüne taşımasının gerekli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



