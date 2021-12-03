Gündem Amasyada arama yapılan araçta tam 183 uyuşturucu hap ele geçirildi
AMASYA

Amasya’da arama yapılan araçta tam 183 uyuşturucu hap ele geçirildi

Amasya’da jandarma ekiplerinin arama yaptığı araçta 183 uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan kişi tutuklandı.

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Haber Merkezi İHA
Amasya’da arama yapılan araçta tam 183 uyuşturucu hap ele geçirildi
Amasya'da uyuşturucu operasyonu


Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, uyuşturucu getirileceği bilgisi alınması üzerine çeşitli noktalarda önlem aldı. Doğantepe köyü civarında durdurulan bir otomobilde narkotik dedektör köpeği "Puslu" ile arama yapıldı. 183 adet uyuşturucu hap bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli Ç.V. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmesi sonrasında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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İstanbul'da torbacılara şafak operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltında
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İstanbul'da torbacılara şafak operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltında

Uyuşturucu satıcılarına yönelik 28 adrese helikopter destekli şafak baskını
FOTOĞRAF 15
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde Helikopter destekli operasyon yapıldı
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Ataşehir ve Çekmeköy merkezli 4 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.
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Torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik 28 adreste yapılan operasyonlara Özel Harekât Şube Müdürlüğü timleri ile polis helikopteri de destek verdi.
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40 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonda şüphelilere ait adreslerin kapıları özel harekât timleri tarafından koçbaşıyla kırıldı. Adreslerde uzun süre arama yapıldı.
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Yapılan aramalar sonrasında bazı şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
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Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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Ataşehir ve Çekmeköy'de uyuşturcu satıcılarına yönelik operasyon Çok sayıda şüpheli gözaltında
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Uyuşturucu satıcılarına yönelik 28 adrese helikopter destekli şafak baskını
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde Helikopter destekli operasyon yapıldı. 28 adrese yapılan şafak operasyonunda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.


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