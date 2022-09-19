Amasya’da yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı: İki ölü sekiz yaralı

Edinilen bilgiye göre, Samsun’dan Amasya yönüne giden Kaşif Erkoç yönetimindeki 60 BP 042 plakalı yolcu otobüsü Suluova Çeltek Mahallesi civarında karşı yönden gelen İsmail Tural’ın kullandığı 55 H 3934 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Yaklaşık 600 metre ilerleyen otobüs devrilmeden yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi.
Olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Tural ve yanındaki Ömer Bıyık, ağır yaralı halde kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. 41 yolcusu bulunan otobüsün sürücüsü ve diğer 7 yaralı yolcu tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi, TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, asayiş uygulaması yapan polis ekiplerinin ‘Dur’ ihtarına uymayan 34 YJT 85 plakalı Tofaş marka otomobilin sürücüsü, aracıyla birlikte TEM Otoyolu’na girdi.
Bir süre süren kovalamacanın ardından sürücü, aracını otoyolda bırakarak kaçmaya başladı.
Bunun ardından duran otomobilin arkasından gelen 5 araç birbirine girdi.
Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yaralıları araçtan çıkardı.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, tedavi edilmek üzere çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan polis ekiplerinin Tofaş marka otomobilin plakası üzerinde yaptığı sorguda aracın sigortasının ve muayenesinin bulunmadığı ortaya çıktı.
Ekipler, kazaya karışan araçları emniyet şeridine çektirerek yol üzerinde önlem aldı. Tofaş marka otomobil bağlanarak otoparka çekilirken, ekipler aracını bırakıp kaçan sürücüyü yakalayabilmek için çalışma başlattı.
Kazaya karışan diğer araçlar da çekiciler yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Aracını TEM'de bırakıp polisten kaçtı zincirleme kazaya yol açtı: Altı yaralı var
Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu'nda polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan bir şahıs, aracını otoyolda bırakıp kayıplara karıştı. Bunun ardından gerçekleşen 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.
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Kaza, saat 03.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi, Feritpaşa Mahallesi, Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi üzerine meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Kunduracılar istikametinden Nalçacı istikametine seyir halinde olan Yusuf Ü. idaresindeki 54 GB 042 plakalı otomobil, cadde üzerinde park halindeki 4 araca, ardından aynı yönde seyir halinde olan 44 yaşındaki Tercan Akdoğan’ın kullandığı bisiklete, ardından 3 araca çarptı.
Kazayı bir olaya giden Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli ekipler fark ederek, aracı yaklaşık 1 kilometre ileride durdurdu.
Olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bisiklet sürücüsü Tercan Akdoğan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Gözaltına alınan sürücü Yusuf Ü’nün 1.27 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Kendini durduran ekiplere “Ne oldu abi, niye durdurdunuz?” diye tepki verdiği öğrenilen alkollü sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Polis ekipleri tarafından durdurulan araçta ve olay yerinde yapılan incelemenin ardından kazada hayatını kaybeden Tercan Akdoğan’ın cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yedi araca çarpıp bir kişiyi öldüren alkollü sürücüden şaşırtan tepki: Ne oldu abi niye durdurdunuz?
Konya'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil 7 araca ve 1 bisikletliye çarparak yoluna devam etti. Kazada bisiklet sürücüsü hayatını kaybederken, kazayı fark eden polis ekipleri tarafından durdurulan sürücünün “Ne oldu abi, niye durdurdunuz?" diye polise tepki verdiği öğrenildi.
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Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü Yakuplu Şehitler Caddesi’nde plastik kasa ve plastik palet üretimi yapılan 2 katlı fabrikada saat 14.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınırken, yangın bir türlü tam olarak söndürülemedi.
Yangın alanından çıkan yoğun duman çevrede bulunan binaları görünmez hale getirirken, yanan fabrikanın yanındaki bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
Saat 14.45 sıralarında başlayan ve halen devam eden yangın nedeniyle çevreyi yoğun duman ve plastik kokusu sardı.
Yangın yakınında bulunan 10 katlı bir bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı.
Yaklaşık 14 saattir devam eden ve söndürülemeyen yangına çevre ilçelerden de gelen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Su ve köpük ile yangına müdahale eden ekipler yoğun dumanın oluştuğu fabrika içine girerek de müdahalelerde bulunuyor.
İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için fabrikanın çeşitli noktalarından tüm gücüyle müdahale ediyor.
İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için fabrikanın çeşitli noktalarından tüm gücüyle müdahale ediyor.
İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için fabrikanın çeşitli noktalarından tüm gücüyle müdahale ediyor.
İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için fabrikanın çeşitli noktalarından tüm gücüyle müdahale ediyor.
İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için fabrikanın çeşitli noktalarından tüm gücüyle müdahale ediyor.
İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için fabrikanın çeşitli noktalarından tüm gücüyle müdahale ediyor.
İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için fabrikanın çeşitli noktalarından tüm gücüyle müdahale ediyor.
Beylikdüzü'ndeki yangın 14 saattir söndürülemiyor: 10 katlı bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı
Beylikdüzü'nde plastik kasa ve plastik palet üretimi yapılan bir fabrikada çıkan yangın 14 saattir söndürülemezken, fabrika yakınında bulunan 10 katlı bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.