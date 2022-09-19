Amasya’da yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı: İki ölü sekiz yaralı

Polis ekipleri tarafından durdurulan araçta ve olay yerinde yapılan incelemenin ardından kazada hayatını kaybeden Tercan Akdoğan’ın cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kendini durduran ekiplere “Ne oldu abi, niye durdurdunuz?” diye tepki verdiği öğrenilen alkollü sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bisiklet sürücüsü Tercan Akdoğan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayı bir olaya giden Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli ekipler fark ederek, aracı yaklaşık 1 kilometre ileride durdurdu.

Edinilen bilgiye göre, Kunduracılar istikametinden Nalçacı istikametine seyir halinde olan Yusuf Ü. idaresindeki 54 GB 042 plakalı otomobil, cadde üzerinde park halindeki 4 araca, ardından aynı yönde seyir halinde olan 44 yaşındaki Tercan Akdoğan’ın kullandığı bisiklete, ardından 3 araca çarptı.

Yedi araca çarpıp bir kişiyi öldüren alkollü sürücüden şaşırtan tepki: Ne oldu abi niye durdurdunuz?

Konya'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil 7 araca ve 1 bisikletliye çarparak yoluna devam etti. Kazada bisiklet sürücüsü hayatını kaybederken, kazayı fark eden polis ekipleri tarafından durdurulan sürücünün “Ne oldu abi, niye durdurdunuz?" diye polise tepki verdiği öğrenildi.

