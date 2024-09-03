Amcaya cinayetten tutuklama

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 14 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın gözaltına alınan amcası Salim Güran 'kasten adam öldürme' ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ gerekçesiyle tutuklandı. Soruşturma kapsamında cumartesi günü gözaltına alınan aynı zamanda Tavşantepe muhtarı olan Salim Güran’ın arabasında Narin'in DNA örnekleri bulunmuştu. Soruşturma çerçevesinde Narin Güran’ın babasının amcası olan A.R.G.’nin merkez Kayapınar ilçesindeki evine gelen jandarma ve polis ekipleri burada ev ile arabada arama çalışması yaptı.

Narin’in kaybolduğu bölgede arama çalışmaları da aralıksız sürüyor. Ekipler şimdiye kadar olay günü bölgeden geçen 150 aracın sorgulamasını yaptı. Çok sayıda komando, Tavşantepe Mahallesi’ne komşu kırsal Sarıdallı Mahallesi mevkiindeki arazide aramaları yoğunlaştırdı. Komandolar arazide ve mısır tarlalarında yaptıkları çalışmalarda buldukları elbise ve bez parçalarını delil olarak alıp, incelenmek üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderdi. Köye 2 km mesafedeki sulama kanalına yakın noktada aranıyor.