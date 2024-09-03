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Amcaya cinayetten tutuklama

Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasında amcasına ait otomobilden alınan DNA örnekleri küçük kızın DNA'sıyla eşleşince amca Salim Güran tutuklandı. Amca Güran, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ ve 'kasten adam öldürme' gerekçesiyle cezaevine gönderildi.

Şahin Şen
04:00 - 3/09/2024 Salı
Güncelleme: 02:17 - 3/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Narin Güran.
Narin Güran.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 14 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın gözaltına alınan amcası Salim Güran 'kasten adam öldürme' ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ gerekçesiyle tutuklandı. Soruşturma kapsamında cumartesi günü gözaltına alınan aynı zamanda Tavşantepe muhtarı olan Salim Güran’ın arabasında Narin'in DNA örnekleri bulunmuştu. Soruşturma çerçevesinde Narin Güran’ın babasının amcası olan A.R.G.’nin merkez Kayapınar ilçesindeki evine gelen jandarma ve polis ekipleri burada ev ile arabada arama çalışması yaptı.

Narin’in kaybolduğu bölgede arama çalışmaları da aralıksız sürüyor. Ekipler şimdiye kadar olay günü bölgeden geçen 150 aracın sorgulamasını yaptı. Çok sayıda komando, Tavşantepe Mahallesi’ne komşu kırsal Sarıdallı Mahallesi mevkiindeki arazide aramaları yoğunlaştırdı. Komandolar arazide ve mısır tarlalarında yaptıkları çalışmalarda buldukları elbise ve bez parçalarını delil olarak alıp, incelenmek üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderdi. Köye 2 km mesafedeki sulama kanalına yakın noktada aranıyor.

Salim Güran


#Narin Güran
#Diyarbakır
#Cinayet
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