Gündem Amerikada F-35 eğitimi alan Türk pilotlar dönüyor
ANKARA

Amerika'da F-35 eğitimi alan Türk pilotlar dönüyor

Türkiye'nin F-35 program ortaklığının askıya alınmasıyla birlikte, test uçuşları için Luke Üssü'nde bulunan pilot ve teknik yer personeli yarın Türkiye'ye dönecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Program kapsamında 2020 yılına kadar 13’ü pilot olmak üzere 333 personel eğitim alacaktı.
Program kapsamında 2020 yılına kadar 13’ü pilot olmak üzere 333 personel eğitim alacaktı.

F-35 programı kapsamında ABD'de eğitim gören 40 Türk Hava Kuvvetleri personelinin dönüşü için yapılan çalışmalarda sona gelindi.

Türkiye'nin programdan çıkarılması nedeniyle Türk askeri personel yarın ülkeye dönecek.

Ankara'ya hala resmi bir belge göndermediler!

Türkiye’nin F-35 program ortaklığını askıya alan ABD kararı konusunda ise halen Ankara’ya ulaşmış bir resmi bildirim, belge bulunmuyor. Program ortaklığından çıkarılma mı yahut başka bir müeyyide mi olduğu bu doğrultuda netleşmiş değil.

F-35 projesine ilişkin görüşmeler, hem diplomatik kanaldan hem Savunma Sanayii Başkanlığı hem de askeri temaslar nezdinde devam ediyor. Projede görev üstlenen Türk savunma sanayii firmalarına yansımış bir olumsuzluk da şu ana kadar yok. Verilmiş olan siparişlere yönelik üretim ve teslimata devam ediliyor. Diplomatik görüşmeler neticesinde bu konuda da netlik sağlanacak ve gerekli planlamalar yapılacak.

TESLİMAT OLMAYACAK

Halen Luke Hava Üssü’nde bulunan ve Türkiye mülkiyetine geçirilmiş 4 F-35 uçağından Türkiye’ye gelebilen yok. ABD’nin açıklamasında teslimatlar donduruldu denirken, söz konusu 4 uçağın Türkiye’ye getirilmesine karşı da ABD’nin türlü zorlaştırma yöntemleri var.

  • Uçakların varış güzergahının Türkiye olması halinde çeşitli nedenlerle kalkış izni verilmemesi, havada yakıt ikmali desteği sağlanmaması, Türkiye’den uçakların getirilmesi için gönderilebilecek Türk yakıt ikmal uçaklarının ülkeye sokulmaması gibi dolaylı yoldan çok sayıda yöntemin devreye sokulabileceğinin mesajları Amerikan yetkililer tarafından verilmiş durumda.
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