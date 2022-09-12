Amerikan basınından Türk arı ürünlerine yoğun ilgi

Güvenilir Ürün Platformu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 47'ncisi Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Apimondia-Dünya Arıcılık Kongresi'ne yoğun ilgi üzerine Güvenilir Ürün Platformu ve Bee'o Propolis paydaşlığında gezi programı gerçekleştirildi.

ABD'nin önde gelen gazete ve dergi editörleri ve arıcılık profesyonellerinin katıldığı gezide Anadolu arı ürünlerinin üretildiği arıcılık çiftlikleri, Ar-Ge merkezi, dolum ve paketleme fabrikası ziyaret edildi.

Etkinlikte basın mensuplarına arıcı maskeleri giydirilerek arı kovanlarının açılması, arıları ve arı ürünlerini petek üzerinde görme deneyimi yaşatıldı.

Ayrıca basın mensuplarına, arıya zarar vermeden ve sürdürülebilir şekilde arı sütünün ve propolisin nasıl üretildiği detaylı olarak anlatıldı.

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Üretim ve paketleme süreçlerinden bahsedildi

Katılımcılara detaylı bilgi veren Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Başkanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, Anadolu coğrafyasından elde edilen arı ürünlerini, bu ürünlerin insan sağlığı üzerindeki etkilerini ve inovatif katma değerli Anadolu arı ürünleri ile geliştirilen son ürünlerin etkinliklerini ve farkını basın mensuplarına anlattı.

Basın mensupları sunum esnasında doğal saf arı ürünlerini kovandan geldiği en doğal ve saf hali ile deneyimleme fırsatı buldu.

Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı'nın sunumu ardından toplam 10 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip Anadolu arı ürünlerinin üretildiği Ar-Ge merkezi, üretim ve paketleme alanı basın mensuplarına detaylı olarak gezdirildi.

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Gezi sırasında basın mensuplarına, Ar-Ge merkezinde yeni ürün geliştirme adımları, kalite güvence sistemleri ve kovandan sofraya izlenebilirliğin nasıl sağlandığı detaylı bir şekilde aktarılarak, üretim ve paketleme süreçlerinden bahsedildi.

"Propolisi özütleyerek inovatif katma değerli yeni ürünlere dönüştürüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Başkanı Samancı, Sözleşmeli Arıcılık Modeli ile kontrollü koşullarda, kovandan sofraya izlenebilir arı ürünleri üretimi sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Uzman ekibimizde yer alan ziraat mühendislerimizin ve arıcılık uzmanlarımızın kontrolünde, 3 bin 500'ü endemik olmak üzere toplam 12 bin bitki çeşidinin bulunduğu Anadolu coğrafyasının farklı bölgelerinde yer alan arıcılarımızla birebir çalışmakta, onlara eğitim ve malzeme desteği vermekteyiz. Uyguladığımız sözleşmeli model ile her bir arıcının ürettiği ürünleri kesin olarak hangi rakamdan alacağının taahhüdünü de vererek 'adil ticaret' sağlıyoruz ve sözleşmeli arıcılarımızdan topladığımız propolisi, Anadolu arı ürünlerinin üretildiği Ar-Ge merkezinde geliştirilen patentli ve tescilli Anadolu Propolis Ekstraktı ( A.P.E) yöntemleri ile özütleyerek inovatif katma değerli yeni ürünlere dönüştürüyoruz.

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Başta Türkiye'de ve ABD eyaletlerinde, İngiltere, Almanya Hollanda, Japonya ve Kore gibi ülkelerde online, perakende ve eczane kanallarında satışa sunuyoruz. Arıcılık, dünyada ve ülkemizde tozlaşmaya büyük katkı sağlayan bir sektör. Gıda üretiminin yüzde 80'i arılar sayesinde gerçekleşiyor. Arıcılığı ve arıları koruyan bu iş modelimiz ile aslında dünyada yeşil bitki örtüsünün korunmasına ve gıda üretiminde sürdürülebilirliğe de önemli bir katkı sağlamış oluyoruz."