Gündem Amerikan basınından Türk arı ürünlerine yoğun ilgi
İSTANBUL

Amerikan basınından Türk arı ürünlerine yoğun ilgi

47. Apimondia-Dünya Arıcılık Kongresi'ne yoğun ilgi üzerine Güvenilir Ürün Platformu ve Bee'o Propolis paydaşlığında düzenlenen, ABD'nin önde gelen gazete, dergi editörleri ve arıcılık profesyonellerinin katılımıyla gerçekleştirilen gezi programında arıcılık çiftlikleri, Ar-Ge merkezi, dolum ve paketleme fabrikası ziyaret edildi.

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Haber Merkezi AA
Amerikan basınından Türk arı ürünlerine yoğun ilgi
Arşiv.

Güvenilir Ürün Platformu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 47'ncisi Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Apimondia-Dünya Arıcılık Kongresi'ne yoğun ilgi üzerine Güvenilir Ürün Platformu ve Bee'o Propolis paydaşlığında gezi programı gerçekleştirildi.

ABD'nin önde gelen gazete ve dergi editörleri ve arıcılık profesyonellerinin katıldığı gezide Anadolu arı ürünlerinin üretildiği arıcılık çiftlikleri, Ar-Ge merkezi, dolum ve paketleme fabrikası ziyaret edildi.

Etkinlikte basın mensuplarına arıcı maskeleri giydirilerek arı kovanlarının açılması, arıları ve arı ürünlerini petek üzerinde görme deneyimi yaşatıldı.

Ayrıca basın mensuplarına, arıya zarar vermeden ve sürdürülebilir şekilde arı sütünün ve propolisin nasıl üretildiği detaylı olarak anlatıldı.

Üretim ve paketleme süreçlerinden bahsedildi

Katılımcılara detaylı bilgi veren Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Başkanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, Anadolu coğrafyasından elde edilen arı ürünlerini, bu ürünlerin insan sağlığı üzerindeki etkilerini ve inovatif katma değerli Anadolu arı ürünleri ile geliştirilen son ürünlerin etkinliklerini ve farkını basın mensuplarına anlattı.

Basın mensupları sunum esnasında doğal saf arı ürünlerini kovandan geldiği en doğal ve saf hali ile deneyimleme fırsatı buldu.

Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı'nın sunumu ardından toplam 10 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip Anadolu arı ürünlerinin üretildiği Ar-Ge merkezi, üretim ve paketleme alanı basın mensuplarına detaylı olarak gezdirildi.

Gezi sırasında basın mensuplarına, Ar-Ge merkezinde yeni ürün geliştirme adımları, kalite güvence sistemleri ve kovandan sofraya izlenebilirliğin nasıl sağlandığı detaylı bir şekilde aktarılarak, üretim ve paketleme süreçlerinden bahsedildi.

"Propolisi özütleyerek inovatif katma değerli yeni ürünlere dönüştürüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Başkanı Samancı, Sözleşmeli Arıcılık Modeli ile kontrollü koşullarda, kovandan sofraya izlenebilir arı ürünleri üretimi sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Uzman ekibimizde yer alan ziraat mühendislerimizin ve arıcılık uzmanlarımızın kontrolünde, 3 bin 500'ü endemik olmak üzere toplam 12 bin bitki çeşidinin bulunduğu Anadolu coğrafyasının farklı bölgelerinde yer alan arıcılarımızla birebir çalışmakta, onlara eğitim ve malzeme desteği vermekteyiz. Uyguladığımız sözleşmeli model ile her bir arıcının ürettiği ürünleri kesin olarak hangi rakamdan alacağının taahhüdünü de vererek 'adil ticaret' sağlıyoruz ve sözleşmeli arıcılarımızdan topladığımız propolisi, Anadolu arı ürünlerinin üretildiği Ar-Ge merkezinde geliştirilen patentli ve tescilli Anadolu Propolis Ekstraktı ( A.P.E) yöntemleri ile özütleyerek inovatif katma değerli yeni ürünlere dönüştürüyoruz.

Başta Türkiye'de ve ABD eyaletlerinde, İngiltere, Almanya Hollanda, Japonya ve Kore gibi ülkelerde online, perakende ve eczane kanallarında satışa sunuyoruz. Arıcılık, dünyada ve ülkemizde tozlaşmaya büyük katkı sağlayan bir sektör. Gıda üretiminin yüzde 80'i arılar sayesinde gerçekleşiyor. Arıcılığı ve arıları koruyan bu iş modelimiz ile aslında dünyada yeşil bitki örtüsünün korunmasına ve gıda üretiminde sürdürülebilirliğe de önemli bir katkı sağlamış oluyoruz."

ABD'den 'Karabağ' kararı: Mayın temizliği için 2 milyon dolarlık yardım
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Ermeni ve Azerbaycan güçleri arasındaki Karabağ savaşında yoğun çatışmaların yaşandığı bölgelerdeki mayın temizleme faaliyetleri için 2 milyon dolarlık yardımda bulunacağını duyurdu.<br>
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, \"ABD, bölgesel barışı ve işbirliğini teşvik etmek için Güney Kafkasya'da Ermeni ve Azerbaycan güçleri arasında 2020 sonbaharında yaşanan yoğun çatışmalardan etkilenen bölgelerdeki mayın temizleme operasyonları için 2 milyon dolarlık yardımı duyurmaktan memnuniyet duyar.\" ifadeleri kullanıldı.<br>
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AA'nın haberine göre; açıklamada, çatışma bölgesindeki mayınların ve patlamamış mühimmatın sivilleri öldürmeye ve sakat bırakmaya, ekonomik kalkınmayı engellemeye ve yerinden edilmiş toplulukların güvenli bir şekilde geri dönüşünü engellemeye devam ettiğine vurgu yapıldı.<br><br>
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Verilecek yardımın, ABD'nin Kasım 2021'de açıkladığı 500 bin dolarlık yardımın devamı olduğu kaydedilen açıklamada, \"Yeni ABD mali desteği, mayın temizleme kuruluşlarının ölümcül mayınları ve patlamamış mühimmatı temizlemeye yönelik teknik kapasitelerini güçlendirecek. Bu çabalar, insan güvenliğini güçlendirmede ve yerinden edilmiş toplulukların evlerine dönmelerini ve hayatlarını güvenli bir şekilde yeniden inşa etmelerini sağlamada kritik bir rol oynamaktadır.\" değerlendirmesinde bulunuldu.
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Açıklamada, bahsi geçen yardımın hangi ülke üzerinden ve spesifik olarak hangi bölgelerdeki mayınların temizlenmesinde kullanılacağı veya hangi kuruluşlara verileceği belirtilmedi.
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Ancak Azerbaycan, Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ bölgesi ve çevresindeki illerde geçmişte Ermeni güçlerce döşenen mayınları temizleme faaliyetlerini sürdürüyor.
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İKİNCİ KARABAĞ SAVAŞI SONRASI MAYIN TEMİZLEME ÇALIŞMALARI<br><br>İşgalden kurtarılan bölgelerde Ermenistan ordusunun döşediği yüz binlerce mayının bulunduğu tahmin ediliyor.
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Mayın temizleme faaliyetlerini Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine bağlı istihkam birlikleri yürütüyor. Olağanüstü Haller Bakanlığı, Sınır Hizmetleri Komutanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) timleri de bu faaliyetlere katkı sunuyor.
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Karabağ savaşının zaferle sonuçlanmasından bu yana Ermenistan güçlerinin işgal döneminde döşediği mayınların patlaması sonucu onlarca Azerbaycan vatandaşı ve askeri hayatını kaybetti, 150'den fazla asker ve sivil ise yaralandı.<br><br>Ermenistan, Azerbaycan'da gözaltında bulunan Ermenistan uyruklu kişilere karşılık bir zamanlar işgali altında tuttuğu Fuzuli ve Zengilan illerinde döşediği 92 bin, Ağdam'da döşediği 97 bin mayının haritalarını Azerbaycan'a teslim etmişti.<br><br>
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Erivan yönetimi daha sonra yine Azerbaycan'ın elindeki bazı Ermeni askerlere karşılık tüm mayın haritalarını Bakü yönetimine vermişti.<br><br>Azerbaycanlı yetkililer Ermenistan'ın verdiği haritaların yüzde 25 doğruluk payına sahip olduğunu açıklamıştı.
ABD'den 'Karabağ' kararı: Mayın temizliği için 2 milyon dolarlık yardım
ABD, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki İkinci Karabağ Savaşı sonrasında bölgede bulunan mayınların temizlenmesi için 2 milyon dolar yardım yapacağını duyurdu.

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