Ana Kucağı ile eğitimde fırsat eşitliği

Yeni neslin daha donanımlı bireyler olarak yetişmesi amacıyla, lise ve üniversiteye hazırlık kursları, üniversite öğrencileri için gençlik merkezleri, gençleri kitap ve rahat bir çalışma ortamıyla buluşturan millet kıraathaneleri gibi projelere önem veren Büyükşehir Belediyesi, Ana Kucağı Eğitim Merkezleri halkasını her geçen gün daha da büyütüyor. Dar gelirli ailelerinin çocuklarının da okul öncesi eğitimden yararlanması amacıyla 4-6 yaş grubu miniklere eğitim vermek için projelendirilen Osmangazi’de Hamitler, Yıldırım’da Arabayatağı, Beyazıt, Yeşilyayla, Vakıf ve Demetevler Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezlerine vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, maske mesafe ve hijyen kurallarıyla eğitimin devam ettiği merkezlere her geçen gün yenileri ekleniyor. Bu yıl dönem başında Gürsu Ana Kucağı Eğitim Merkezi’nin de açılmasıyla birlikte halen 7 merkezde 571 öğrenciyle eğitim faaliyetlerine devam edilirken, eğitimden kırtasiye malzemelerine ve öğrencilerin yemek ihtiyacına kadar her şey Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Öte yandan Osmangazi İlçesi’nde Alacahırka, Yıldırım İlçesi’nde Vatan, Yenişehir, Büyükorhan, Orhangazi ve Gemlik ilçelerinde de Ana Kucağı için kayıtlar alınmaya başlandı. Yeni açılacak Ana Kucaklarından yararlanmak isteyen vatandaşlar, kayıt başvurularını http://busmek.bursa.bel.tr/ adresinden yapabilecekler.

Ana kucağı kadar sıcak

Bütün çocukların doktor, mühendis olamayacağını, bu memleketin kaportacıya da tarlada çiftçiye de ihtiyacı olduğunu dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bizim bütün gayemiz, iyi ahlaklı, vatanını, milletini, bayrağını, devletini seven, büyüklerine saygı, küçüklerine sevgi gösteren bireyleri topluma kazandırmak. Bunun için bu merkezlerimize Ana Kucağı adını verdik. Hiçbir yer ana kucağının sıcaklığını ve samimiyetini veremez ama çocuklarımıza ana kucağını aratmayacak mekanlar hazırladık. Şu anda 7 merkezimizde 571 öğrencimiz var. Özellikle maddi imkansızlıklar nedeniyle okul öncesi eğitimden yararlanmayan çocuğumuz kalmasın istiyoruz. Bunun için yeni merkezlerin açılmasına yönelik çalışmalarımız da devam ediyor” diye konuştu.