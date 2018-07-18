Gündem Ana suçlama çocukların cinsel istismarı
İSTANBUL

Ana suçlama 'çocukların cinsel istismarı'

Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 92 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin ifade işlemlerin için İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı tarafından Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nda görevli 40 savcı görevlendirildi. Şüphelilere sorgularında yöneltilecek olan ana suçlamaların 'Çocukların cinsel istismarı', 'Hürriyetlerinden yoksun bırakılması' ve 'Cinsel nitelikli saldırı' olduğu kaydedildi.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
İstanbul Emniyeti'nin yaptığı operasyonla gözaltına alınan Adnan Oktar'a yönelik çok sayıda suçlama vardı.
İstanbul Emniyeti'nin yaptığı operasyonla gözaltına alınan Adnan Oktar'a yönelik çok sayıda suçlama vardı.

Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan aralarında Oktar'ın da bulunduğu 92 şüpheli, 29 Mayıs Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. 92 şüphelinin sorgusunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın talimatıyla Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nda bulunan 40 Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılacağı öğrenildi.

Ana suçlama cinsel istismar

Şüphelilere yönelik ana suçlamaların 'Çocukların cinsel istismarı', 'Hürriyetlerinden yoksun bırakılması' ve 'Cinsel nitelikli saldırı' olduğu kaydedildi. Suçlamalar arasında ayrıca, 'Silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' yer aldı.

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