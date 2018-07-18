Ana suçlama 'çocukların cinsel istismarı'

Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan aralarında Oktar'ın da bulunduğu 92 şüpheli, 29 Mayıs Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. 92 şüphelinin sorgusunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın talimatıyla Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nda bulunan 40 Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılacağı öğrenildi.
Ana suçlama cinsel istismar
Şüphelilere yönelik ana suçlamaların 'Çocukların cinsel istismarı', 'Hürriyetlerinden yoksun bırakılması' ve 'Cinsel nitelikli saldırı' olduğu kaydedildi. Suçlamalar arasında ayrıca, 'Silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' yer aldı.