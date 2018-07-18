Ana suçlama 'çocukların cinsel istismarı' Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 92 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin ifade işlemlerin için İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı tarafından Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nda görevli 40 savcı görevlendirildi. Şüphelilere sorgularında yöneltilecek olan ana suçlamaların 'Çocukların cinsel istismarı', 'Hürriyetlerinden yoksun bırakılması' ve 'Cinsel nitelikli saldırı' olduğu kaydedildi.

Mustafa Sait Özkan 18 Temmuz 2018, 12:41 Son Güncelleme: 18 Temmuz 2018, 21:01 Yeni Şafak