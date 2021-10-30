Ana yolların düzeni yapıldı

Kağıthane Belediyesi’nin ana arterler üzerindeki altyapı ve peyzaj çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Merkez Mahallesi ve çevre yollarda asfaltlama, kaldırım düzenleme, ağaçlandırma, yağmur suyu kanalı döşeme ve fiber optik kablolama yapıldı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak; Merkez Mahallesi ve Çevre Yolları Düzenleme Projesi kapsamında 1.100 ton asfalt serimi ile 620 metre yeni yol yaptıklarını duyurdu. Yağmur suyu kanalı döşenirken, internet fiber optik kablolama da yapıldı.
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