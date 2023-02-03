Anadolu mayası şifa olacak: Biyolojik çeşitlilik köy köy gezilerek kayıt altına alınıyor

Tarım ve Orman Bakanlığının Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi kapsamında saha ve literatür çalışması ile halkın tabii biyolojik kaynaklardan faydalanarak geliştirdiği ilaç, maya, boya gibi geleneksel ürünler devlet kayıtlarına geçiyor. 61 ilde tamamlanan saha taraması, bu yıl 81 il genelinde sona erecek. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce, biyoçeşitliliğin sürdürülebilir yönetimini sağlamak ve bu konudaki gelişmeyi ülke politikası haline getirerek, ekolojik zenginliği korumak amacıyla 2017 yılından itibaren “Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi” uygulanmaya başlandı.

Kırığa, çıkığa, ağrıya iyi gelen bitkisel özlü karışımlardan, 9 bin yıllık tarihi ile Anadolu’nun ekşi mayası ve halı, kilim gibi üretilen ürünler için elde edilen boyaların içerdiği doğal karışımlar gibi ürünler tek tek kayıt altına alınıyor. Söz konusu projenin tamamlanmasının ardından gerekli genetik kaynaklar ve bağlantılı geleneksel bilgiye erişim ve fayda paylaşımı patent uzmanlarının ve akademisyenlerin kullanımına sunulması da planlananlar arasında. Ayrıca koruma altına alınacaklar sadece karışımlardan oluşmuyor. Anadolu’ya özgü türü kaybolmaya yüz tutmuş bitkiler habitat düzeyinde izlenerek farklı varyasyonları da korunuyor. 2018’de başlanan çalışmada sona yaklaşılıyor. Projesi kapsamında bugüne kadar 61 ilde saha çalışmaları tamamlandı. Son olarak geçen yıl Kocaeli, Sakarya, Çanakkale, Yalova, Şırnak, Kütahya, Burdur, Niğde, Konya, Yozgat, Çankırı, Zonguldak, Artvin, Bingöl, Erzincan, Bitlis, Muş, Manisa, Tunceli, Diyarbakır’da daha saha çalışmasına başlandı. Bu şehirlerde de 2023 yılı sonuna kadar çalışmaların bitirilmesi planlanıyor.