Anayasaya ‘serbest zamanlı’ hazırlık

AK Parti’nin oluşturduğu 11 kişilik Anayasa Komisyonu önceki gün ikinci kez buluştu. Heyet komisyonun üçüncü toplantısına kadar ‘serbest zamanlı çalışma’ kararı aldı. Bu arada üyeler bireysel hazırlık yapacak.
AK Parti tarafından Türkiye’ye yeni bir sivil anayasa kazandırmak amacıyla kurulan 11 kişilik Anayasa Komisyonu, çalışmalarına hız verdi. Komisyon, önceki gün gerçekleştirdiği ikinci toplantısında önemli kararlar aldı. Edinilen bilgilere göre, komisyon üyeleri, “serbest zaman çalışma” yöntemini benimseyerek, bir sonraki toplantıya kadar ‘bireysel hazırlık yapma’ kararı aldı.
NASIL BİR ANAYASA İSTENİYOR?
Komisyonun üçüncü toplantısında “Nasıl bir anayasa isteniyor” sorusuna yanıt aranacak. Bu kapsamda, komisyon üyelerinden bir sonraki toplantıya kadar anayasa ile ilgili görüş, öneri ve beklentilerini hazırlamaları talep edildi. Yeni anayasa çalışmalarında temel hedefin, toplumun geniş kesimlerinin uzlaştığı, demokratik ve sivil bir metin ortaya koymak olduğu vurgulanırken, sürecin katılımcı ve şeffaf bir şekilde yürütüleceği belirtiliyor.
3 AŞAMALI SÜREÇ
Yeni anayasa sürecini ise komisyon üç aşamalı bir çerçevede yürütecek. İlk aşamada akademik kadrolardan destek alınarak yeni anayasa metni hazırlanacak. İkinci aşamada ise bu metin, komisyonda ele alınacak görüş ve öneriler doğrultusunda şekillenecek. Üçüncü ve son aşamada ise oluşacak metin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunularak yasama süreci başlatılacak.