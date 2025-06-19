Anayasaya ‘serbest zamanlı’ hazırlık

AK Parti tarafından Türkiye’ye yeni bir sivil anayasa kazandırmak amacıyla kurulan 11 kişilik Anayasa Komisyonu, çalışmalarına hız verdi. Komisyon, önceki gün gerçekleştirdiği ikinci toplantısında önemli kararlar aldı. Edinilen bilgilere göre, komisyon üyeleri, “serbest zaman çalışma” yöntemini benimseyerek, bir sonraki toplantıya kadar ‘bireysel hazırlık yapma’ kararı aldı.





NASIL BİR ANAYASA İSTENİYOR?

Komisyonun üçüncü toplantısında “Nasıl bir anayasa isteniyor” sorusuna yanıt aranacak. Bu kapsamda, komisyon üyelerinden bir sonraki toplantıya kadar anayasa ile ilgili görüş, öneri ve beklentilerini hazırlamaları talep edildi. Yeni anayasa çalışmalarında temel hedefin, toplumun geniş kesimlerinin uzlaştığı, demokratik ve sivil bir metin ortaya koymak olduğu vurgulanırken, sürecin katılımcı ve şeffaf bir şekilde yürütüleceği belirtiliyor.





3 AŞAMALI SÜREÇ