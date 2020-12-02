Ankara Bakü’ye bağlanacak

Dağlık Karabağ anlaşmasında kararlaştırılan Nahçıvan-Azerbaycan koridoru, Anadolu ile Türk dünyasını bağlayacak. Yolun bir ayağını oluşturan demiryolu çalışması hız kazandı. 2018’de başlayan Kars-Iğdır-Nahçıvan Demiryolu Hattı Projesi’nin bir an önce hayata geçirilmesi için çalışmalar hızlandı.

Projenin tamamlanması ile birlikte tarihi İpek Yolu tekrar canlanacak. Nahçıvan’a demiryolu hattı açma projesi, uzun süredir Türkiye’nin gündemindeydi. Karabağ’daki zafer sonrasında bu hattın Türkiye, Nahçıvan, Suşa ve Ağdam’dan geçerek Bakü’ye kadar uzanması gündeme geldi.

Karabağ’daki anlaşmanın ardından açıklama yapan Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu “Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun ana damarlarından Divriği-Kars hattında kapasiteyi 5 milyon tondan 20 milyon tona çıkaracağız. Azerbaycan’daki yeni gelişmeler sonrası Nahçıvan tarafına bir demiryolu planlıyoruz” demişti. Ermenistan’ın İran sınırına yakın topraklarında açılacak koridor ile Türkiye ve Azerbaycan tam bir asır sonra ilk kez karadan birbirine bağlanacak. Bu sayede Türkiye ile Orta Asya arasında jeopolitik ve jeoekonomik anlamda yeni bir dönem başlayacak. Bölgenin uzun vadede Türkiye ve Orta Asya arasında önemli ticaret ağı oluşturması bekleniyor.