Ankara Belediyesine ait hayvan bakımevinde kedi katliamı iddiası: 20 kediye ötanazi yapıldı

Sincan Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan 20 kedinin, geçen 20 Temmuz'da öldürüldüğü iddia edildi. Hayvanseverler, Twitter'dan durumu tepki göstererek, olayın soruşturulmasını istedi. Bunun üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca inceleme başlatıldı. İnceleme sonunda olayda sorumluluğu bulunduğu saptanan Sincan Geçici Havyan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli bir personelin iş akdi feshedildi.

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Belediyeden açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürü Mustafa Şener'in Twitter hesabından paylaştığı belediye açıklamasında, "Belediyemiz Sincan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde 20 Temmuz 2020 tarihinde yaşandığı iddia edilen 'kedilerde ötenazi' olayıyla ilgili olarak daire başkanlığımızca başlatılan işlemler; 8 Eylül 2020 tarihli Genel Sekreterlik makamı onayı ile belediyemiz Teftiş Kurulu Başkanlığına havale edilmiştir. Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 8 Aralık 2020 tarihli inceleme raporu doğrultusunda, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve 26166 Sayılı Hayvanların Korunmasına dair uygulama yönetmeliği hükümlerine aykırı davrandığı tespit edilen bir personelin iş akdi feshedilmiştir" denildi.

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FOTOĞRAF 17 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9'nucu Bölge Müdürlüğü ekipleri, uygunsuz şartlarda kedi ve köpek beslendiği ihbarı yapılan 2 katlı eve polisle birlikte baskın düzenledi. Ankara'da medyum olarak tanınan Sadiye Servet G.'nin oturduğu belirlenen evde ve bahçede 20 köpek ve 16 kedi tespit edildi. Hayvanların bir kısmının evde bir kısmının da bahçede derme çatma kulübede kötü koşullarda tutulduğu belirlendi. EL KOYMAYA KARŞI ÇIKTILAR <br> <br> Ekipler, hayvanlara el koymak için işlem başlattı. Sadiye Servet G. ve oğlu Sercan G., buna tepki gösterdi. Sadiye Servet G.'nin müşterisi olduğu belirtilen tanıdıkları ve avukatları da gelerek, hayvanların alınmasını engellemeye çalıştı. Avukatlar, kararın hukuksuz olduğunu ileri sürdü. Tartışmaların ardından köpeklere ve kedilere el konuldu. Hayvanlar, belediye barınağına götürülerek teslim edildi. Sadiye Servet G'ye ise 'hayvan bakım ve refahına uygun olmayan şartlar' nedeniyle hayvan başını 181 TL olmak üzere toplam 6 bin 516 lira para cezası uygulandı. Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce de Sadiye Servet G.'ye 13 bin 900 TL idari para cezası kesileceği öğrenildi. 'HAYVANLARIMIZI GERİ ALACAĞIZ' <br> <br> Sadiye Servet G.'nin oğlu, Sercan G., annesinin sokak hayvanlarını çok sevdiği için bahçeye alıp beslediğini söyleyerek, Şikayet üzerine gelip alanın yetersiz olduğunu söylediler ve köpeklerimiz alındı. En kısa zamanda köpeklerimizi almak için elimizden geleni yapacağız. Ortalama 30 köpeğimiz ve 20 kedimiz vardı. Gerekli tutanaklar da tutuldu. Şartları elverişli hale getirdikten sonra da hayvanlarımızı geri alacağız dedi. 'SAĞLIKSIZ BİR ORTAM VARDI' <br> <br> Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Ankara Temsilcisi Tülay Danacıoğlu ise sağlıksız şartlarda yaşatılmaya çalışılan 20 köpek 16 kediye Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin kararlı çalışmasıyla el konulduğunu söyledi. Danacıoğlu, Her el koyma işlemlerinde vermeme durumları gerçekleşiyor; ama şartlar sağlıksızsa el konularak alınıyor. İçerisi kötüydü, bir hayvanın yaşayamayacağı şartlarda sağlıksız bir ortam vardı. Yaşam şartları çok kötü olan hayvanları bulmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Ankara'da medyumun uygunsuz koşullarda beslediği köpeklere el konuldu Ankara'da medyumun uygunsuz koşullarda beslediği köpeklere el konuldu Ankara'da medyumun uygunsuz koşullarda beslediği köpeklere el konuldu Ankara'da medyumun uygunsuz koşullarda beslediği köpeklere el konuldu Ankara'da medyumun uygunsuz koşullarda beslediği köpeklere el konuldu Ankara'da medyumun uygunsuz koşullarda beslediği köpeklere el konuldu Ankara'da medyumun uygunsuz koşullarda beslediği köpeklere el konuldu Ankara'da medyumun uygunsuz koşullarda beslediği köpeklere el konuldu Ankara'da medyum operasyonu: 20 köpek ve 16 kediye el konuldu Ankara'da medyum olarak tanınan Sadiye Servet G.'nin evinde kötü şartlarda beslenen 20 köpek ve 16 kediye, polisle birlikte baskın düzenleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince el konuldu. Avukatları ve tanıyanları ile birlikte el koyma işlemine karşı çıkan Sadiye Servet G.'ye para cezası uygulandı.

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Hayvanseverlerden tepki yağdı

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan da belediyenin açıklamasını, "Bakımevinde 20 kedinin öldürülmesine Ankara Büyükşehir Belediyesi 'gönüllülerin iftirası' deyince, bunu iller idaresine şikayet ettik. Belediye teftiş kurulu 20 kedi öldürülmesinin iftira olmadığını tespit edip, bir personelin işine son verdiğini, yine aynı yönetim açıkladı" mesajıyla Twitter'dan duyurdu.

