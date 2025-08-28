Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Özgür Özel'e soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözlerinden dolayı soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP lideri Özel'in partisinin İstanbul Beyoğlu'ndaki mitinginde yaptığı konuşmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle 'Kamu görevlisine hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından resen soruşturma başlattı.
