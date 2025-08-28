Yeni Şafak
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Özgür Özel'e soruşturma

09:5728/08/2025, Perşembe
G: 28/08/2025, Perşembe
CHP Genel Başkanı Özgür Özel.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözlerinden dolayı soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP lideri Özel'in partisinin İstanbul Beyoğlu'ndaki mitinginde yaptığı konuşmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle 'Kamu görevlisine hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından resen soruşturma başlattı.


28 Ağustos, Perşembe

Edinilen bilgiye göre, Başsavcılık, Özel'in partisinin İstanbul Beyoğlu'ndaki mitinginde yaptığı konuşmada Gürlek'e yönelik kullandığı sözler üzerine harekete geçti.


Başsavcılıkça, Özel hakkında "kamu görevlisine hakaret" ve "tehdit" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.


#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
#Özgür Özel
#Akın Gürlek
