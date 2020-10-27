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Ankara'da ByLock'çulara operasyon: 9 şüpheliden 4'ü yakalandı

Ankara'da ByLock'çulara operasyon: 9 şüpheliden 4'ü yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 9 şüpheliden 4'ü yakalandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 9 şüphelinden 4'ü yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 4'ü adreslerinde yakalandı.

Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

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