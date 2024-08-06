|
Gündem

Ankara'da doğal gaz patlaması: Bir kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen doğal gaz patlamasında ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti.

16:49 - 6/08/2024 Salı
Güncelleme: 17:47 - 6/08/2024 Salı
Yeni Şafak
Çankaya
Çankaya

Ankara'nın Çankaya ilçesi Aziziye Mahallesi'nde doğal gazdan olduğu düşünülen bir patlama meydana geldi. Patlamada bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.



Yangına müdahale edildi


Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.


Patlama sonrası çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.


Valilik açıklama yaptı


Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çankaya ilçemizde bir apartman dairesinde meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu bir vatandaşımız vefat etmiş olup; ekiplerimizce konuyla ilgili çok yönlü ve detaylı inceleme ve araştırma titizlikle sürdürülmektedir" denildi.




#Ankara
#Çankaya
#Doğalgaz
#patlama
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sıcak havaların etkisiyle ishal vakaları artı: İşte ishale karşı uzman önerileri