Ankara'da doğal gaz patlaması: Bir kişi hayatını kaybetti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) prim borçlarına ilişkin yaptığı açıklamada; “Belediyelere yapılandırma, taksit yapma gibi seçenekler doğrultusunda bize başvurular oldu. Sayının gün geçtikçe artacağını düşünüyoruz. Gün geçtikçe daha çok belediye özellikle prim borçlarının yapılandırılması için bize başvuruda bulunacaktır” dedi.