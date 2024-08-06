Ankara'da doğal gaz patlaması: Bir kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Çankaya ilçesi Aziziye Mahallesi'nde doğal gazdan olduğu düşünülen bir patlama meydana geldi. Patlamada bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Yangına müdahale edildi
Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.
Patlama sonrası çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Valilik açıklama yaptı
Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çankaya ilçemizde bir apartman dairesinde meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu bir vatandaşımız vefat etmiş olup; ekiplerimizce konuyla ilgili çok yönlü ve detaylı inceleme ve araştırma titizlikle sürdürülmektedir" denildi.