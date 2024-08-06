Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin prim borçlarını ödeme noktasında başvuruda bulunduklarını belirterek,
“Belediyelere yapılandırma, taksit yapma gibi seçenekler doğrultusunda bize başvurular oldu. Sayının gün geçtikçe artacağını düşünüyoruz. Gün geçtikçe daha çok belediye özellikle prim borçlarının yapılandırılması için bize başvuruda bulunacaktır”
dedi. Işıkhan,
“Ödeme sürecinde önce bildirimde bulunuyoruz, ondan sonra başvuranları birlikte ne yapabiliriz nasıl taksitlendirebiliriz konulu çalışmaları yapıyoruz”
ifadelerini kullandı. Belediyelerin çıkarttığı işçilerle ilgili Işıkhan,
“Bize gelen her türlü şikâyeti değerlendirip ve anında müfettiş görevlendirmekteyiz”
dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) prim borçlarına ilişkin açıklamada bulundu.
İl Müdürlüklerine başvuru yapılıyor
İl Müdürlüklerine başvuru yapılıyor
SGK'ya belediyelerin prim borcunun ödeme talebinde bulunanlar olduğuna dikkat çeken Vedat Işıkhan,
“Sayın Cumhurbaşkanımız grup toplantısında yapmış olduğu açıklamadan sonra biz de gerekli açıklamaları yaptık. Belediyelere yapılandırma, taksit yapma gibi seçenekler doğrultusunda bize başvurular oldu. Sayının gün geçtikçe artacağını düşünüyoruz. Ortalama bir rakam henüz belli değil ama özellikle il müdürlüklerimize belediyelerimizin başvuruları söz konusu. Gün geçtikçe daha çok belediye özellikle prim borçlarının yapılandırılması için bize başvuruda bulunacaktır”
şeklinde konuştu.
Önce bildirim sonra süreç başlıyor
Önce bildirim sonra süreç başlıyor
Işıkhan,
“Ödeme sürecinde önce bildirimde bulunuyoruz, ondan sonra başvuranları birlikte ne yapabiliriz nasıl taksitlendirebiliriz konulu çalışmaları yapıyoruz”
ifadelerini kullandı.
Anında müfettiş
Anında müfettiş
Belediyelerin çıkarılan işçilerle ilgili müfettişleri görevlendirdiklerine dikkat çeken Işıkhan,
“Rehberlik Teftiş Başkanlığımız aracılığı ile bize gelen her türlü şikâyeti değerlendirmekte ve anında müfettiş görevlendirmekteyiz”
diye konuştu.
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1 saat önce