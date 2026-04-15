Ankara'da FETÖ soruşturması: 6 gözaltı kararı

Bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 6 şüpheli Ankara’da gözaltına alındı.
Ankara’da FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca örgütün sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden;
örgütsel çeşitli faaliyetlerde bulunan ve örgütün gizli haberleşme aracı Bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 6 şüphelinin Ankara’da, 15 Nisan 2026 tarihinden itibaren yapılacak eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltına alınmaları kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.
