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ANKARA

Ankara'da otomobil ve yolcu minibüsü çarpıştı: 7 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, otomobil ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

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Haber Merkezi DHA
Ankarada otomobil ve yolcu minibüsü çarpıştı: 7 yaralı
Olay yerine ambulans ekipleri sevk edildi.

Çuvuk'taki kaza, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Ankara Bulvarı'nda meydana geldi.

Ankara yönüne giden Nuri D. yönetimindeki 06 BCD 234 plakalı otomobil ile aynı yöndeki Çubuk-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Yerleşkesi hattında çalışan Kasım K.'nin kullandığı 06 CDV 30 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı.


Kazada otomobil sürücüsü ile eşi Elmas D. ve minibüste bulunan 5 yolcu, yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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