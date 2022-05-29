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ANKARA

Ankara'da terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen zanlılara operasyon: 16 kişi gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 16 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Haber Merkezi AA
Ankarada terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen zanlılara operasyon: 16 kişi gözaltına alındı
Arşiv.

TEM ekiplerince 27 Mayıs'ta ODTÜ'de düzenlenen bahar şenliğindeki yürüyüşte 16 kişinin, terör örgütü propagandası yaptıkları, terör örgütü lehine slogan attıkları ve etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarına ait fotoğraflar taşıdıkları ve yaşa dışı pankart açtıkları yapılan video ve fotoğraf analiz çalışmalarıyla tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, yasa dışı yayın ve örgütsel dokümana el konuldu.

Zanlılardan sadece ikisinin ODTÜ öğrencisi olduğu, dört zanlının silahlı terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü propagandası yapmak, iki zanlının "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ve görev yaptırmamak için direnmek", iki zanlının ise "kasten yaralama ve tehdit" suçlarından adli işlem kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

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