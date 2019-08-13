AnkaraKart'ta 2020 yılı vize ücretleri belirlendi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısında oy birliğiyle alınan kararla, başkentte yaşayan yaşlılar ve kamu çalışanlarının kullandığı serbest ve indirimli AnkaraKartlar için 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren bir yıl boyunca geçerli olacak yeni tarifeler belirlendi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi

Yaşlı kart 120 lira

TÜİK, PTT ve Kamu Kartı ile Öğretmen Pasosu kullananlar, 61-65 yaş arası vatandaşların; EGO Otobüsleri, Metro, Ankaray ve Teleferik’te, 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında ödeyeceği vize ücretleri şu şekilde:

“Yaşlı Serbest Kartı (61-65 yaş arası): 120 TL, TÜİK Kartı: 85 TL, PTT Kartı: 85 TL, Kamu Kartı: 85 TL, Öğretmen Pasosu: 70 TL”

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