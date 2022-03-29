​Ankara’nın yatırım şampiyonu Altındağ

Ankara’nın kalbi Altındağ’da yatırımlar tüm hızıyla sürüyor. Göreve geldikleri günden itibaren Atındağ’da önemli yatırımlara imza attıklarını belirten Başkan Asım Balcı, “ Altındağ, Türkiye’de kentsel dönüşümlerin en yoğun yaşandığı yer. Şu an Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile; Gültepe Aktaş, Altınşehir, Ankara Kalesi Kayabaşı, Hacettepe ve Solfasol’da dönüşümler gerçekleştiriyoruz. Ankara’nın tarihi şehri Altındağ’da tarihi adeta yeniden ayağa kaldırıyoruz. Binlerce metruk yapıyı yıktık. Bir tarafta modern konutlar yükselirken bir tarafta da tarihi dokuyu ihya ediyoruz.” dedi.

Altındağ’a yeni müzeler

Altındağ’ın çok önemli müzelere ev sahipliği yaptığını dile getiren Başkan Balcı, Ankara’nın manevi mimarı Hacı Bayram Veli’nin doğduğu ev ve çevresinin yeniden ayağa kaldırılması başta olmak üzere yeni projelerin de hayata geçirileceğini dile getirdi. Balcı, “ Hacı Bayram’ın doğduğu ev ve çevresini tarihi dokuya da uygun olarak yeniliyoruz. Ayrıca Hacettepe Mahallesi’ne Hacı Bayram Veli Müzesi kazandırmak için çalışmalarımız sürüyor. Bunun yanında birde Ankara Kalesi’nde 2. Dünya Savaşı’ndan kalma sığınağı da müzeye dönüştürerek kent turizmine kazandıracağız.” şeklinde konuştu.

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Yatırımlar sürecek

Başkentin yatırıma en çok bütçe ayıran ilçe belediyesi olduklarını sözlerine ekleyen Doç. Dr. Asım Balcı, “ Kısa sürede kentimize 45 yeni park ve 3 meyve ormanı yaptık. Başpınar Mahallesi’ndeki Altın Bahçe’de de sona geldik. Yeşil alanda da rekora koşuyoruz diyebiliriz. Bunların yanında 6 kapalı semt pazarı, 2 mahalle konağı, 10 kütüphane, çocuk kulübü, Bebek Kütüphanesi, sıfır atık okulu, trafik eğitim merkezi, 2 yüzme havuzu, 5 spor merkezi, Mete Gazoz Okçuluk Merkezi gibi projeleri de gençlerimiz ve çocuklarımız için şehrimize kazandırdık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanlarımızın da destekleriyle Altındağımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına en güzel şekilde hazırlıyoruz. ” İfadelerini kullandı.