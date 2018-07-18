'Ankesör'de 132 şüpheli tutuklandı

FETÖ'nün TSK'daki üyelerinin kullandığı ankesörlü telefon soruşturmasında 256 şüpheliye yönelik yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 221 şüpheliden 66’sının emniyetteki işlemleri tamamlandı. İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen şüphelilerin soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından ifadeleri alındı.

54'ü tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı

Soruşturma kapsamında bugün adliyeye sevk edilen aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu şüphelilerden 66'sı tutuklama istemiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sevk edilen 66 şüpheliden 54'ü yapılan hakimlik sorguları sonrası 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı. Şüphelilerden 8'inin etin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olduğu öğrenildi. 4 şüphelinin ise delil durumu itibariyle serbest bırakılmasına hükmedildi.

84 itirafçı

Son itirafçılarla birlikte yapılan soruşturma kapsamında bugüne kadar itirafçı olan şüpheli sayısının 84 olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında bugüne kadar tutuklanan şüpheli sayısı ise 132 oldu.

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