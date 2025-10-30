Annesini ve babasını öldürüp amcasıyla yengesini yaralamıştı: 17 yaşındaki katile 74 yıl hapis cezası verildi

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık A.Ç. (17), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada sanığın bıçakla yaraladığı dedesi C.Ç., amcası G.Ç. ve yengesi F.Ç. ile taraf avukatları hazır bulundu. Karar öncesi son sözü sorulan sanık A.Ç., söyleyecek bir şeyinin olmadığını belirtti. Mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Yaş küçüklüğü indirimi uygulanarak cezalar ayrı ayrı 22 yıl 16 ay 52 gün olarak belirlendi. Bu suçtan toplam 46 yıl 11 ay 14 gün hapis cezası verildi. Sanığa dedesi, amcası ve yengesini "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 27 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Böylece sanık toplam 74 yıl 3 ay 14 gün hapis cezasına çarptırılmış oldu.