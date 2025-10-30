Yeni Şafak
Annesini ve babasını öldürüp amcasıyla yengesini yaralamıştı: 17 yaşındaki katile 74 yıl hapis cezası verildi

13:5830/10/2025, Perşembe
IHA
Sanığa dedesi, amcası ve yengesini "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 27 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde anne ve babasını bıçaklayarak öldüren, amcası, yengesi ve dedesini de yaralayan 17 yaşındaki genç, toplam 74 yıl 3 ay 14 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık A.Ç. (17), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada sanığın bıçakla yaraladığı dedesi C.Ç., amcası G.Ç. ve yengesi F.Ç. ile taraf avukatları hazır bulundu. Karar öncesi son sözü sorulan sanık A.Ç., söyleyecek bir şeyinin olmadığını belirtti. Mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Yaş küçüklüğü indirimi uygulanarak cezalar ayrı ayrı 22 yıl 16 ay 52 gün olarak belirlendi. Bu suçtan toplam 46 yıl 11 ay 14 gün hapis cezası verildi. Sanığa dedesi, amcası ve yengesini "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 27 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Böylece sanık toplam 74 yıl 3 ay 14 gün hapis cezasına çarptırılmış oldu.


ANNESİNİ UYKUSUNDA ÖLDÜRDÜ

2024 yılı Kasım ayında Muratlı ilçesi Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki bir apartmanda gece saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen A.Ç. (17) mutfaktan aldığı bıçakla uyuyan annesi Nilay Çoban’ı ve babası Murat Çoban’ı öldürmüş, ardından alt kattaki amcası Gürcan Ç., yengesi Fatma Ç. ve dedesi Celil Ç.’yi de yaralamıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etmiş, lise son sınıf öğrencisi A.Ç. ise gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.





