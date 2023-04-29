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Antakyalı çocuklar Şile’de moral buldu

Şile Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgesine kesintisiz destek sürdürerek yaraların birlikte sarılması için yardım çalışmalarına devam ediyor.

04:00 . 29/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Şile, Antakya ile gönül köprüsünü güçlendirmeye devam ediyor.

Şile, Antakya ile gönül köprüsünü güçlendirmeye devam ediyor.

Şile-Antakya arası gönül köprüsünü güçlendirmeye devam Şile Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından afet bölgesine katkı sunmayı kesintisiz sürdürerek, yaraların birlikte sarılması için yardım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Antakya’dan ile İstanbul’a gelen depremzede çocuklar ve aileleri, Şile ziyaretinin 4. ve son gününde, 1859’lara dayanan tarihi ile Şile'nin önemli sembollerinden biri olan Şile Deniz Feneri ziyaret edildi. Türkiye’nin en büyük faal deniz feneri unvanına sahip fener, mutlulukları gözlerinden okunan Antakyalı konuklarından yoğun ilgi gördü. Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’nın katılımı ile son olarak Şile Limanı’na da uğrayan kafile daha sonra ilçeden ayrıldı.



#Şile Belediyesi
#Deprem Bölgesi
#Kahramanmaraş
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