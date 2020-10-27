Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem 50 gündür yoğun bakımdaki Başkan Böcekin durumu ciddiyetini koruyor
ANTALYA TÜRKİYE

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlığında son durum nasıl?

50 gündür yoğun bakımdaki Başkan Böcek'in durumu ciddiyetini koruyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüs tedavisi sonrasında akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyor. 50 gündür yoğun bakımda tedavi gören Başkan Böcek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine özel hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Başkan Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutuldu.

Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Böcek, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Sevkten kısa süre önce entübe işlemi bitirilen Başkan Böcek'e, solunum kaslarındaki rahatsızlık nedeniyle daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi uygulandı.

  • 2 aydır hastanede tedavi gören Muhittin Böcek, yaklaşık üç haftadır kısmi zamanlı olarak uyandırılmaya başlandı. Başkan Böcek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği'nden Başkan Böcek'in sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Durumu ciddiyetini korumakla birlikte bulguları stabildir" denildi.

Muhittin Böcek'in uyandırıldığı iddialarına hastaneden yalanlama
KORONAVİRÜS
Muhittin Böcek'in uyandırıldığı iddialarına hastaneden yalanlama

Koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu stabil
KORONAVİRÜS
Koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu stabil

Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'ten haber var: Akciğerini toparlamaya çalışıyorlar
KORONAVİRÜS
Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'ten haber var: Akciğerini toparlamaya çalışıyorlar

Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'ten haber var: Durumu hala kritik
KORONAVİRÜS
Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'ten haber var: Durumu hala kritik

Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'ten güzel haber: Enfeksiyon tamamen yok olmak üzere
KORONAVİRÜS
Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'ten güzel haber: Enfeksiyon tamamen yok olmak üzere

Abone Ol Google News
İstifalar kabul edilmeyecek

İstifalar kabul edilmeyecek

​Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs sürecinde kritik karar.
MEBden 81 ile yazı

MEB'den 81 ile yazı

​Okullarda sınavların nasıl yapılacağı belli oldu.
Bilanço ağırlaşıyor

Bilanço ağırlaşıyor

​Sağlık Bakanlığı son tabloyu paylaştı.
Hiçbir zaman uyaramaz

Hiçbir zaman uyaramaz

AK Parti'den Macron'a anladığı dilden cevap.
Gram altın <br>500 TL'yi geçti

Gram altın
500 TL'yi geçti

​İşte Kapalıçarşı'da altın fiyatları.
İstanbul barajları kritik seviyede

İstanbul barajları kritik seviyede

​Son beş yılın dibini gördü; eski elektrik direkleri ortaya çıktı​.
Gizli hazine ortaya çıkıyor

Gizli hazine ortaya çıkıyor

​Tarihi dokunun ortaya çıkarılması hedefleniyor.
Macron'a sert tepki

Macron'a sert tepki

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak bildiri.

Yeni önlemler alınabilir

Yeni önlemler alınabilir

​Bilim Kurulu Üyesi Ataş Kara'dan önemli sinyal.

​Yunan donanmasının içler acısı hali, bir darbe ile paramparça oldu.
Bakan Albayrak: Birçok çok uluslu şirket üretimlerini Asya'dan bölgemize yönlendirmeye başladı
Ekonomi

Bakan Albayrak: Birçok çok uluslu şirket üretimlerini Asya'dan bölgemize yönlendirmeye başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Birçok çok uluslu şirket üretimlerini Asya'dan bölgemize yönlendirmeye başladı" dedi. Albayrak, "Türkiye ekonomisi, bir dönüm noktasında. Yeni bir sermaye yatırım dalgası ufukta belirdi" şeklinde konuştu.
İstanbul Valiliği Kılıçdaroğlu'nun
Gündem

İstanbul Valiliği Kılıçdaroğlu'nun "İmamoğlu toplantıya çağrılmadı" iddialarını yalanladı

İstanbul Valiliği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, "Koronavirüsün ilk gündeme geldiği günlerde gerçekleştirilen toplantıya İmamoğlu davet edilmedi" sözlerine ilişkin bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, İmamoğlu'nun 22 Mart'taki toplantıya davet edildiği ancak İBB Başkanının, Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşinin cenaze merasimine katılacağını bildirerek yerine yardımcısını gönderdiği belirtildi.
Çocukların medya ve bilgi okuryazarlığı için 'Bilgi Kaşifi Projesi'
Hayat

Çocukların medya ve bilgi okuryazarlığı için 'Bilgi Kaşifi Projesi'

Yanlış bilginin yayılması dünyanın en büyük salgını olarak nitelendirildiği bir çağda çocuklar doğru bilgiyi nasıl ayırt edecek? Çocukları çevrimiçi dünyadan uzak tutarak koruyamayacağımız bir zamanda olduğumuzu söyleyen ve bu yüzden erken okuryazarlık, okuma kültürü oluşturma ve kütüphane kültürünü geliştirmek için çalıştıklarını söyleyen Kütüp-Anne Platformunun kurucusu ve yöneticisi Merve Yavuzdemir, Bilgi Kaşifi Projesi'ni başlattıklarını duyurdu. Yavuzdemir, "AB Sivil Düşün Bizi Bağlayan Şeyler Kovid-19 özel desteği ile yürüttüğümüz BİLGİ KAŞİFLERİ projesi ile medya ve bilgi okuryazarlığı becerilerinin geliştirilerek salgın döneminde çocukların dayanıklılığının artırılmasını hedefliyoruz" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.